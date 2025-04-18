英國亮劍！「速毀者」微波武器成功攔截無人機蜂群

「速毀者」（RapidDestroyer）系統需裝載於平板卡車上，且運作需要大量電力。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部宣布，已成功試驗一種新型電子武器，用於對抗日益嚴峻的無人機威脅，這項技術可能對包括烏克蘭在內的現代戰場產生深遠影響。

據《金融時報》16日報導，這款名為「速毀者」（RapidDestroyer）的武器系統，由法國國防集團達利思（Thales）領導的聯盟所設計，其原理是利用高功率射頻（Radio Frequency）能量，在一定距離外癱瘓甚至燒毀無人機的內部電子零件。

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英國國防部證實，在最近一次試驗中，「速毀者」成功攔截了兩波次、每波次各八架無人機組成的蜂群攻擊。而在整個計畫的所有測試階段中，該武器系統已成功追蹤、鎖定並擊落超過一百架各式無人機。

不過，這項技術仍處於早期發展階段。「速毀者」目前需裝載於平板卡車後方，且運作時需要大量電力供應。相較之下，由美國空軍及數家私人公司設計的同類型武器「戰術高功率作戰反應器」（THOR），其體積約相當於一個標準貨櫃。另一版本則是由科技公司Epirus為美國海軍設計、預計部署於艦艇上的「利奧尼達斯」（Leonidas）系統。

倫敦皇家聯合軍事研究所（RUSI）學者賈斯汀布朗克（Justin Bronk）分析，高功率微波系統在特定情境下，例如偏遠基地、前線或海上軍艦，對抗無人機蜂群甚至巡弋飛彈「潛力十足」，但其廣泛作用範圍也可能帶來問題，並非萬能解方。

烏克蘭戰爭已演變成一場電子作戰扮演關鍵角色的拉鋸戰。電子干擾嚴重影響了如美國提供的M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS）等GPS導引精準武器的效能。一位英國高階軍官表示，無人機已成為重要的戰場力量，但它們必須穿越「層層的電子干擾牆」。他形容這是一場「措施與反制措施的較量」，並補充說，無人機也可透過在電路外層包覆屏蔽材料等方式，來防禦微波武器攻擊。

最終，這類技術的目標也涵蓋了飛彈防禦。美國海軍已宣布，將於2026年測試代號為「流星計畫」（Project Meteor）的高功率微波武器，該系統據稱有能力攔截高速移動的反艦彈道飛彈。

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