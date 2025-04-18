有關日本電磁砲的最新近照曝光 自衛艦隊司令官親自視察成果

有關日本電磁砲的最新近照曝光！其粗壯且方形的電磁砲管被安裝在一具外型簡潔的砲塔內，砲管口徑40公厘；其整體大小與傳統艦載的快砲大致相當。（圖片擷取自日本海上自衛艦隊）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕相比歐美研究雷射武器，日本則持續專研電磁砲技術，並在近期有了新的進展！本月初，社群媒體流傳一張帶有完整砲塔結構的電磁砲，正在自衛隊一艘測試艦上安裝；9日，日本自衛艦隊也發布新聞表示，艦隊司令官視察了位於「飛鳥號」測試艦上的電磁砲最新狀況，並發布有關該砲的近照。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，有日本民眾在一處港口拍攝到一具新型武器正被安裝到測試艦上，並確認是一款非常規的電磁砲，其基礎外觀與日本去年在海上測試的外型相似，但確定安裝上了砲塔外罩。報導表示，相較槍管遇到瓶頸的美國，日本工程師已研發出一種可發射多達120發砲彈而不會老化的槍管，同時還可將新型穿甲彈的砲口速度提升至每秒2500公尺。

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相隔不久，日本海上自衛艦隊也在9日發布有關該砲的新聞稿表示，自衛隊艦隊司令官大町勝志少將親自登上測試艦「飛鳥號」，視察了電磁砲開發項目的最新情況。該砲是防衛裝備廳（ATLA）所研發，自衛隊正與防衛採購局等密切合作，推進海上自衛隊所需裝備的開發，同時繼續建構保衛國家和人民的國防體系。

日本海上自衛艦隊9日發布新聞稿表示，自衛隊艦隊司令官大町勝志少將親自登上測試艦「飛鳥號」，視察了ATLA電磁砲開發項目的最新情況。（圖片擷取自日本海上自衛艦隊）

新聞稿除了發布視察畫面外，亦釋出了一張有關該電磁砲的完整近照，可見其粗壯且方形的電磁砲管被安裝在一具外型簡潔的砲塔內，其整體大小與傳統艦載的快砲大致相當。據2023年公布的數據，該砲口徑40公厘，砲身長達6公尺、重約8噸，充電能量達5兆焦耳（MJ）以上，發射40公厘的鋼彈時，砲彈初速可達約6.7馬赫（約每秒2298公尺）的超音速。

電磁砲的運作原理是利用電磁線圈在砲管內加速彈藥推進，使其在脫離砲管時，能達到最大初速。而以往的常規砲管則利用爆炸推進，彈藥的最高初速即為爆炸瞬間，但在脫離砲管時的初速會小於爆炸初速。同時，由於電磁砲能透過調整能量大小，任意改變彈藥初速，因此砲塔不用特別俯仰，就能控制砲彈的彈著點。

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