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中科院22日蘇澳外海「神祕測試」 「長條型」區域疑測電戰干擾功能

2025/04/19 09:54

中科院預定本月22日在蘇澳外海的一項測試，並非傳統的火砲丶飛彈射擊，而且管制區域是往外海延伸的一個長條型管制區域，引發軍事研究圈的好奇及討論。（圖：取自政府部門射擊通報）中科院預定本月22日在蘇澳外海的一項測試，並非傳統的火砲丶飛彈射擊，而且管制區域是往外海延伸的一個長條型管制區域，引發軍事研究圈的好奇及討論。（圖：取自政府部門射擊通報）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化對共軍威脅的各種因應反制措施，國軍除採購各型新式武器系統之外，中科院丶軍備局也積極研製國造武器系統及裝備，中科院最新的一項測試公告，一經發佈之後，立即引發軍事研究圈的好奇及討論，因為中科院預定本月22日在蘇澳外海的一項測試，並非傳統的火砲丶飛彈射擊，而且管制區域是往外海延伸的一個長條型管制區域，更加令人好奇，中科院究竟是在做什麼「神祕測試」？

中科院今天低調表示，有關射擊公告管制日期及海域，爲中科院科研專案測試，援例不予評論。

根據政府部門發佈的射擊通報顯示，中科院預定在本月22日，於台灣本島東北沿海進行系統測試，系統測試地點為蘇澳外海，管制範圍由ABCD四座標點串連起來，為一個向外海延伸的長條型管制區，高度起算僅標示MSL （海平面高度），同時沒有像飛彈丶火砲射擊測試一般會標註最大彈道高度。

熟悉武器系統研發的退休人士今天說，這項科研專案測試，比較像是通訊丶光電或是電子戰丶電磁波干擾型式的測試，部分測試因為可能會造成大範圍的干擾，並不適合在地面上進行，因此會選擇在特定海域實施。

中科院在公告中，籲請船隻避開測試海域以策安全。除了測試日期為本月22日之外，為防止天候及遭到其他人為性質的干擾，預備日則列出4月23、24、25、28、29、30日及5月1、2日。

中科院研製各式軍規通訊丶電子系統。圖為偵蒐測向機動車與干擾機動車。（圖：取自中科院網站）中科院研製各式軍規通訊丶電子系統。圖為偵蒐測向機動車與干擾機動車。（圖：取自中科院網站）

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