全球排水量最大！日防衛省：2艘神盾飛彈艦將耗資近2兆元

日本防衛大臣中谷元18日透露，2艘「神盾系統搭載艦」建造至服役的成本，約為1兆9416億日元。（圖擷自日本防衛省網站）

郭顏慧／核稿編輯

中谷元18日表示，相比其他艦艇，2艘「神盾系統搭載艦」的成本總額相當合理。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣中谷元18日透露，為強化飛彈防衛能力訂購的2艘「神盾系統搭載艦」（ASEV），其建造至服役的成本總額約為1兆9416億日元（約新台幣4435億元），2艘軍艦預定在2027年、2028年服役，屆時將大幅提升日本海基飛彈防禦能量，其滿載排水量預估均達2萬噸，勢必成為全球排水量最大的神盾系統作戰艦之一。

據《共同社》報導，中谷元指出，這是假設2艘軍艦均服役40年所計算出的金額。他並表示與其他艦艇相比，「認為成本合理」。

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日本防衛省介紹，估算的經費包括設計、研究開發、量產部署、使用維護和報廢等不同階段，如建造費用約7800億日元（約新台幣1780億元）、燃料和維修等費用約1兆700億日元（約新台幣2445億元）。

日本政府2020年放棄飛彈攔截系統「陸基神盾」計劃，改訂購了2艘神盾系統搭載艦，加強因應潛在對手的彈道飛彈、極音速武器等威脅。

據《青年日報》報導，去年9月，日本防衛省已分別與三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）、日本海事聯合造船公司（JMU）簽署合約，委託承造神盾系統搭載艦1號及2號艦。

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