老火砲還是好用 台東指揮部混砲營105砲實彈射擊

台東指揮部混砲營昨日實施105榴砲夜間實彈射擊。（圖：青年日報丶軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍旅級地面部隊以105丶155砲為主要火力，雖然火砲都是老砲，但因為維修相對單純，火力發揚不會像導引彈藥容易受到敵方干擾而失準，因此仍是各國部隊的現役軍備，陸軍臺東地區指揮部混砲營昨日於基地訓練實施營教練射擊，整合「射擊、測量、觀測、通信、砲操」等聯合操作，完成105榴彈砲實彈射擊。

此外，鑑測過程中教官也適時下達敵機臨空、遭遇毒氣等狀況，官兵即時處置，確保火力支援不間斷，厚植臨戰應變與協同作戰能量。

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為驗證基地訓練成效，東指部混砲營昨日在陸軍砲測中心南岸砲陣地，操作105榴砲進行「基地營教練實彈射擊」，並依序完成彈藥檢查、有、無線電測試等前置作業，以及攻擊準備射擊、交會觀測射擊、陸山精檢射擊、面積射擊及臨機目標射擊等課目；期藉此驗證部隊指參作業能力、射擊聯合操作效能等戰術、戰技。

射擊指揮所內水平計算手迅速求得平均彈著點等射擊諸元。（圖：青年日報丶軍聞社提供）

根據軍媒報導指出，射擊任務前，各砲班實施彈藥鑑濾作業，並於陣地指揮官下達射擊指令後，迅速完成諸元裝訂、彈藥裝填，全體官兵屏氣凝神、待命射擊。「一砲，放！么發，發射了！」隨著指揮官高舉的紅旗迅速揮下，發射手使勁拉動發火繩，砲彈伴隨巨大聲響瞬間射出，彈著命中目標區。

值得一提的是，演練期間也模擬營指揮所遭遇小部隊襲擾狀況，並由連級單位獨立完成目標定位、射距計算，乃至最後實彈射擊的完整程序，展現整體臨戰應變能力。

此次擔任測量官的胡姓軍官表示，過去曾任士官6年，先後擔任測量班長、副砲長及砲長等職務，因想挑戰不同層次的領域、突破自我，故選擇轉任軍官，迄今已完成4次基地訓練；期許未來自己能持續精進本職專長，提升自身在面對不同地域場景的測量速度與精度，以確保每一次射擊，皆能精準命中目標區。

砲1連野砲士潘羽恩下士表示，此次是她第2次參與基地訓練，主要負責砲彈裝填任務。為能勝任砲彈搬運、裝填的負重工作，會利用課餘時間與砲班同仁一同進行波比跳、伏地挺身等肌力訓練，除強化自身體能外，也持續提升與砲班同仁的默契，自許未來朝副砲長、砲長等職位邁進，成為一位稱職的幹部，帶領砲班完成火砲射擊，發揚砲兵火力支援效能，提升國軍整體防衛作戰能量。

砲班成員以圓鍬、十字鎬挖掘駐鋤坑，用以穩固砲架及砲身。（圖：青年日報冫軍聞社提供）

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