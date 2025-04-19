賴總統點將》李慶然中將回軍擔任空軍參謀長 軍職曾創多項紀錄

瓜國政府頒授李慶然「伊欣鍥」（Iximche）勳章，以表彰國安局特勤中心對兩國合作計畫的投入與協助。（圖：取自我駐瓜國大使館臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方人事在四月一日進行部分調整，曾任總統府侍衛長的空軍中將李慶然，在總統府丶國安局特勤中心的特勤圈繞了一圈之後，終於回到空軍任職丶擔任空軍司令部參謀長，資深飛行員重回到空軍任職，就有如回到他熟悉的飛行待命室一般。

李慶然是空軍官校79年班丶美國空軍戰爭學院畢業，IDF飛官出身的李慶然在軍職生涯中曾經創下許多紀錄，也是李慶然深以為傲的所在。

請繼續往下閱讀...

軍方在2007年漢光23號演習期間，首次進行F-16、幻象2000、IDF經國號等三型主力戰機在花壇戰備道起降演練，而當時擔任IDF戰機飛行員任務之一的，就是李慶然。當時年輕的李慶然軍階為中校，但在駕駛IDF戰機上有豐富的經驗及飛行時數，同年的12月還接受了漢翔公司頒發的IDF戰機飛行時數達到1000小時的證書。

2007年的「漢光23號演習」，有6架戰機完成花壇戰備道起降演練，其中3位飛行員李慶然（左1）、吳政鵬（右2）、王凱（左王右民）（右1）與時任427聯隊長吳萬教（左2）等一起合影留念。（資料照，記者廖耀東攝）

空軍退役將領說，李慶然在空軍各個職務表現傑出，歷任空軍戰管聯隊聯隊長丶空軍官校副校長等職，原本應該是在空軍系統長期任職，但沒有想到因為2020年3月總統府及國安系統爆發私菸案，多名特勤系統的將官遭懲處調職，總統府及國防部下令三軍司令部緊急呈報新任的副侍衛長人選，當時空軍提報的人選就是李慶然，並且獲得前總統蔡英文核定，也讓李慶然意外的走進特勤圈。

國人比較不了解的是，總統府副侍衛長的另一個身份，其實是兼任總統警衛室主任的重任，掌握總統的內衛丶外衛工作，每天都要與特勤中心丶警政興憲兵單位協調安全事務，任務相當繁重，但也因為如此，2023年的3月，因為前任侍衛長呂坤修調回陸軍擔任八軍團指揮官，蔡總統核定由李慶然直升侍衛長，並且晉任為空軍中將。

蔡總統在2024年5月20日卸任，新任總統為賴清德，侍衛長循例異動，李慶然此時並沒有回空軍任職，反而是調到國安局特勤中心擔任專任副指揮官，更讓空軍人士感到意外，因為特勤中心的指揮官是國安局長，設有兩席副指揮官，其中一席的副指揮官是由總統府侍衛長兼任，另一席為專任副指揮官，等同是特勤系統的真正龍頭。

專任副指揮官過去長期由特勤系統丶憲兵系統或是陸軍將領擔任，李慶然是空軍飛行員出身，創下擔任國安局特勤中心專任指揮官的首例。

李慶然調任特勤中心擔任專任副指揮官的消息傳出之後，空軍內部十分驚訝，但也認為這應該屬過渡性質的人事安排，應該很快就會回到空軍才對。不過，一向認真處事的李慶然因為有著副侍衛長（總統警衛室主任）丶侍衛長的特勤經歷，轉戰特勤中心之後也十分稱職。

為了強化我國和友邦瓜地馬拉在安全議題上的合作互動，國安局特勤中心協助瓜地馬拉總統府行政事務暨安全局（SAAS），進行特勤維安訓練交流，首屆協訓學員已在3月21日結訓，國安局長蔡明彥指派特勤中心專任副指揮官李慶然率團赴瓜國出席結訓典禮，由於海外的特協訓合作案為首例，李慶然恭逢其盛，又為自己的軍職生涯增添一項紀錄。

2007年漢光23號於花壇戰備道戰機起降演習。（資料照，軍方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法