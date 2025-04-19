洛馬F-16 BLK70戰機還有114架訂單待交 我國66架明年底全數交機

保加利亞軍方與洛馬公司聯合舉行典禮，但根據洛馬公司表示，目前還有114架F-16 Block 70/72 型戰機的訂單積壓待交。（圖：取自洛克希德馬丁公司官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕生產F-16戰機的洛克希德馬丁公司正為各國加緊生產丶交機當中，洛馬公司和保加利亞國防部日前為首架 F-16 Block 70 抵達保加利亞舉行慶祝儀式，凸顯 F-16 在保加利亞開始作戰的重要里程。洛馬公司表示，F-16 Block 70戰鬥機將使保加利亞能夠確保其領空的安全，並加強與盟國之間的歐洲安全合作。

洛馬公司表示，保加利亞的新型 F-16 戰機加入了目前在歐洲服役的 700 多架 F-16 戰機的作戰行列，也是在世界各地服役的 3100 多架 F-16 戰機的全球網路。此外，洛馬公司目前還有 114 架 F-16 Block 70/72戰機的訂單積壓待交，這些戰機將在南卡羅來納州格林維爾生產，迄今已向國際合作夥伴交付了 26 架飛機。

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我國向美國採購66架 F-16 Block 70 戰機，首架機已在今年3月28日出廠交機。根據國防部規畫，我國向美國採購的66架F-16 BLK70，會在明年底前全數交機完畢。軍方人士說，這代表生產線要緊湊的全開，希望能夠依期程順利達成。

保加利亞總共訂購了16架F-16戰機，首批8架將於2025年底交機。洛馬公司副總裁兼總經理邁克舒梅克在慶祝儀式上強調，這不僅僅是慶祝保加利亞空軍擁有了一架新飛機，它還代表著該地區安全局勢增強、能力增強和夥伴關係加強的新時代。

舒梅克補充說：洛克希德·馬丁公司很榮幸能夠成為美國和保加利亞之間的橋樑，我們共同努力通過實力實現全球和平。

F-16 Block 70 戰機配備了諾斯羅普·格魯曼 APG-83 AESA 雷達、先進的航空電子設備、長達 12,000 小時的結構使用壽命以及自動地面防撞系統 （Auto GCAS） 等關鍵安全功能。自 2014 年底併入美國空軍以來，自動 GCAS 在 12 起 F-16 事故中挽救了 13 名飛行員的生命，體現了該飛機無與倫比的安全性和性能標準。

保加利亞本（4）月初迎接返國的首架F-16D Block 70戰機。（圖：保加利亞國防部官網）

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