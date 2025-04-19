攻擊型無人艇6月「大比武」引矚目 6家國內外廠商報名爭高下

由中信造船打造的無人艇，近來被軍網友發現頻頻在海域進行測試，研判應是為今年六月的無人艇大比武測試暖身。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在今年2月發出「比武召集令」，邀請具有攻擊型無人艇研製能力的國內外廠商，共同參加今年6月於蘇澳外海舉行的性能測試，由於後續牽動的是未來近千艘無人艇的採購案，金額相當龐大，引起國內外矚目。消息人士今天表示，目前已有6家國內外廠商表達報告意願，並有其他國際廠商洽詢中，屆時蘇澳外海的性能比拼精彩可期。

據了解，國外廠商若要參加我國的無人艇性能測試，必須要附上該國的裝備系統輸出許可證明，也因此，6月的性能測試時，除了國內廠商之外，真正能有多少家國際廠商能夠上場出海測試，還存有變數，但除了動態性能測試之外，至少會有地面的展示，同樣是「國際賽事」。

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中科院在今年六月將進行攻擊型無人機的測試比拼。圖為一艘國造無人艇在宜蘭近海停泊、活動。（李忠衛授權提供）

中科院去年啟動代號「快奇專案」的科研案，研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，期盼於今年底完成作戰測評。不過，由於台船、中信、龍德等國內造船業者，也對無人艇的領域有著深厚興趣，並且各自研製出無人艇的原型艇，為使攻擊型無人艇擁有最佳規格，中科院日前發布邀商公告，邀請具有同類型產品的廠商，今年6月在宜蘭蘇澳外海與「快奇」艇一同進行測試，待日後軍種提出採購需求時，這些測試收穫，就會成為裝備規格最佳化的重要依據。

此外，根據政府部門發佈的射擊通報顯示，中科院預定在本月22日，於台灣本島東北沿海進行系統測試，系統測試地點為蘇澳外海，管制範圍由ABCD四座標點串連起來，為一個向外海延伸的長條型管制區，高度起算僅標示MSL （海平面高度），同時沒有像飛彈丶火砲射擊測試一般會標註最大彈道高度。至於這項測試，是否與6月的無人艇性能測試有關，相關單位則不做評論。

台船丶中信丶龍德等國內廠商打造的無人艇已陸續公開，目前都是以水面型無人艇為主，另據指出，海軍還計畫打造的「半潛式自殺無人艇」，船體大部分是在水面以下，減少遭到敵艦發現丶鎖定的機率，快速機動方式突破共艦防護火力，並以無人艇上裝載的大量炸藥癱瘓丶擊毀共艦。

台船研發的無人船（USV）「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta，簡稱：魔鬼魚）」在今年3月25日亮相。（資料照，記者李惠洲攝）

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