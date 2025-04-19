震撼！眼鏡蛇、黑鷹直升機降落逢甲操場 民眾近距離體驗國軍武器

中部最大規模模型盛會「台灣國際模型公開賽」於台中市逢甲大學舉辦，邀請國防部助陣，讓直升機首度降落大學校園！（記者廖耀東攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國防部配合全民國防教宣導，今天出動包括攻擊直升機AH-1W超級眼鏡蛇、UH-60M黑鷹直升機降落在逢甲大學操場，現場並展示悍馬拖式飛彈車等各型軍用車，讓軍事迷大飽眼福，展現國軍多元機動與救援能量。

軍方這次展演，是受台灣國際模型公開賽—第3屆台中威逸暨全國科幻盃聯賽與逢甲大學邀請舉行，吸引許多民眾近距離接觸國軍作戰設備，近距離感受軍事裝備的震撼。

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國防部與校方聯合進行全民國防教育宣導，打造中部最具規模的國軍實裝展演，今天AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機直接降落於逢甲大學操場，進行現役軍用直升機的實地降落演練，場面相當震撼。

眼鏡蛇攻擊直升機首度降落大學校園！（記者廖耀東攝）

AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，主要用途是攻擊裝甲目標及火力支援，狹窄的正面提供提最大的火力覆蓋及減少可能遭到敵方飛彈攻擊面積；UH-60M黑鷹直升機搭載尖端導航與通訊系統，擁有極高機動性與全天候作戰能力，象徵國軍現代化空中力量的核心戰力。

主辦單位表示，這次國軍實裝展演包括野戰救護車、悍馬拖式飛彈車、重型消毒車、雲豹八輪甲車、野戰喊話車、2架攻擊及運輸直升機，以及出動特戰6人小組，幾乎是一個陸空聯合作戰編組，吸引許多軍事迷及親子到現場。

第3屆台中威逸暨全國科幻盃聯賽今明兩天在逢甲大學育樂館舉行，海內外參賽人數450人以上，現場將展示近800件各類優秀模型作品，賽事特別邀請國防部合作，並得到了國防部支持，提供更加貼近國軍裝備的實際展示，也鼓勵參賽者創作以國軍軍武為主題的軍事模型，期望透過此次活動進一步提升民眾對國防的認識與認同進一步提升民眾對國防的認識與認同。

逢甲大學表示，這場結合全民國防教育與現場實裝展示，民眾可近距離感受國軍裝備的震撼與專業，深入了解國防科技的進化與官兵守護家園的堅定意志。

台中市逢甲大學國際模型公開賽活動，有國防部地面部隊車輛展示-悍馬托式飛彈車。（記者廖耀東攝）

陸軍特戰小組。（記者蔡淑媛攝）

野戰救護車可說是迷你的醫院急診室。（記者蔡淑媛攝）

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