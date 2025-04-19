印度製火砲丶彈藥成本便宜的嚇人 155公厘砲彈每枚僅台幣萬元上下

烏克蘭2S22「伯達納」（Bohdana）輪型自走砲，在烏東戰場上發射155公厘榴彈砲。（圖：取自烏克蘭武裝部隊總參謀部網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕俄烏戰爭持續進行，雙方除了動用飛彈丶火箭丶無人機及戰甲車相互攻擊之外，傳統火砲的互轟更是戰爭的日常，這也導致火砲彈藥消耗數量極大，必須要有充分的後勤補充，根據防衛部落格（Defense Blog）引述包括路透在內的報導指出，印度產製的155公厘榴砲及155公厘砲彈，成本堪稱全球最低廉。

Defense Blog報導指出，印度製造的榴彈砲每門售價為300萬美元，約為歐洲同類榴彈砲價格的一半。每枚155公厘砲彈的成本更是低的嚇人，僅300至400美元（約在台幣萬元上下），不到西方同類彈藥價格的十分之一。

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美國《富比士》（Forbes）雜誌在去年9月報導指出，烏克蘭已成功建立155公厘火砲彈藥和榴彈砲生產線，這將有助於烏克蘭降低對西方軍援的依賴，提升戰場上的自給自足能力，為持續抵抗俄軍入侵提供更堅實後盾。報導指出，俄烏雙方都倚重蘇聯時期重視火砲的作戰理念，俄軍每日發射約1萬枚砲彈，烏軍則約2000枚，戰場上的火砲聲不絕於耳，火砲成為決定戰場勝負的重要因素。烏克蘭初期主要依靠蘇聯時期的152公厘火砲和彈藥，並透過北約提供的155公厘火砲和彈藥來補充。

Defense Blog報導指出，由於全球軍武的需求增加，在西方國家產能受限情況下，印度正致力於將自己定位在可提供火砲彈藥等關鍵國防裝備的低成本供應國，印度總理莫迪領導的政府更將目標訂在2029年將武器出口額增加一倍至60億美元。

報導表示，印度民間廠商SMPP執行長 Ashish Kansal 表示：「隨著情況的變化，我們肯定會看到對砲彈的巨大需求。」SMPP 正在建立 155 公厘砲彈的生產線。 SMPP 是印度多家公司之一，包括國營的印度軍火公司和阿達尼國防與航空航太公司，旨在滿足日益增長的全球需求。

報導分析指出，巨大的成本差異凸顯了印度試圖填補冷戰後西方國防規模縮減所留下的空白。目前，烏克蘭戰爭期間，許多歐洲國家都在爭相重啟砲彈生產線，但印度國營工廠從未停止生產大口徑彈藥。

「我們的生產能力沒有削減，」退休海軍指揮官、現任畢馬威印度公司國防顧問的高塔姆·南達 （Gautam Nanda） 表示。他指出，該國與中國和巴基斯坦之間持續存在的戰略緊張關係，是維持國內戒備狀態的原因。

印度民營國防廠商SMPP生產155公厘火砲彈藥在內的各式彈藥，成本低的嚇人，僅300至400美元（約在台幣萬元上下），不到西方同類彈藥價格的十分之一。（圖：取自SMPP公司網站）

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