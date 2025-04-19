普廷單方面宣布復活節停火 澤倫斯基斥又玩弄人命

俄羅斯總統普廷（右）19日在克里姆林宮的會議上告訴參謀總長格拉西莫夫（左），將基於人道考量暫時在復活節停火。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日單方面宣布在復活節期間與烏克蘭停火，下令俄軍從莫斯科時間19日傍晚6時（台灣時間同日深夜11時）起至20日全天結束為止，停止敵對狀態；烏克蘭總統澤倫斯基稍後回應時語帶質疑，並指控普廷試圖「玩弄人命」。

普廷在克里姆林宮的1場會議上告訴參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），基於人道主義考量…「俄方宣布復活節休戰。我下令在這段期間停止所有軍事活動」。

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普廷還說，俄國預期烏克蘭會比照辦理；但在此同時，俄軍應做好準備，斥退敵方可能的違反停火之舉與任何侵略行動。

俄羅斯國防部說，已指示「特別軍事行動」（俄國對俄烏戰爭的稱呼）地區的所有部隊指揮官停火；俄羅斯外交部則表示，只要烏克蘭「相互尊重」，俄軍就會遵守停火協議。

對此，澤倫斯基在X上發文時並未透露是否會比照辦理也在復活節停火，而是將普廷的復活節停火斥為「再度企圖玩弄人命」。他指出，此時此刻烏國上空仍有攻擊型無人機、全國仍空襲警報聲不斷；這揭露普廷對復活節與人類生命的真正態度。

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