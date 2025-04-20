俄羅斯幾完全奪回庫斯克 俄參謀總長：已達99.5％

格拉西莫夫（左）向普廷（右）報告戰場局勢，指稱俄軍已將大部分烏軍逐出庫斯克州，「發生入侵的大部分地區都已被清除，已清除99.5％」。（歐新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊自去年8月起針對俄羅斯西部邊境的庫斯克州發動突襲，佔領俄羅斯國土至今，不過隨著俄軍反攻力道不斷加強，烏軍在庫斯克州的佔領面積越來越少。俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）19日表示，俄軍已經將大部分烏軍「驅逐」，收復庫斯克州幾乎所有地區。

根據《路透》報導，在俄羅斯總統普廷宣布針對烏克蘭的單方面「復活節停火」之前，格拉西莫夫向普廷通報戰場局勢。格拉西莫夫19日在一次會議中告訴普廷，俄軍已將大部分烏軍逐出庫斯克州，「發生入侵的大部分地區都已被『清除乾淨』，面積達1260平方公里，已清除99.5％」。

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格拉西莫夫表示，烏克蘭目前僅在庫斯克地區保有約3平方公里的控制區，位於奧列什尼亞（Oleshnya）和戈爾納爾（Gornal）兩個村莊周邊，而這些村莊就位於邊境線上。而俄羅斯國防部19日表示，俄軍已從烏克蘭手中重新奪回奧列什尼亞。此外，俄軍在重奪庫斯克大片領土後，俄軍已開始攻擊烏克蘭的蘇梅（Sumy）地區。

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