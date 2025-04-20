國軍首度公開的野戰救護車很能載 能護送10名傷患脫離戰場

國軍今年初撥交各部隊使用的野戰救護車，可說是迷你的醫院急診室。（記者蔡淑媛攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨派出AH-1W直升機等軍備前往台中逢甲大學，在「台灣國際模型公開賽」宣揚全民國防。值得注意的是，國軍新購野戰救護車昨日首度開放民眾參觀，其具備電動擔架系統、各式生理監視系統外，還可依照任務調整後艙空間，可載運4名重傷傷患或者10名輕傷傷患，具備執行戰備或災防任務的高度彈性。

根據國防部昨（19）日在「台灣國際模型公開賽」公布的野戰救護車資訊，這型車為義大利IVECO廠Daily車系，全長6.6公尺、寬2.5公尺、高3.3公尺，車輛體積略大於民間救護車，最高時速可達100公里。這款野戰救護車今年初撥交各部隊使用，並曾在「立即備戰操演」等演訓之中亮相，昨日則是首度公開讓民眾參觀。

國軍新型野戰救護車體積略大於民間救護車，至多可載運10名傷患。（軍聞社）野戰救護車具備完善的生理監視系統，可嚴密觀察患者的血氧、脈搏與血壓，確保患者在運送過程中狀態穩定；前艙增設採正壓設計的核生化過濾系統，有效阻隔外部毒氣與危害物質，後艙則配備電動擔架系統，除了可以減少人力需求，也能降低在擔架上、下車輛時衍生其他風險。

由於野戰救護車在戰時，可能得一次載運大量傷患，因此，該型車的後艙調整空間相當大，可載運4名臥床的重傷傷患，且前艙官兵透過平板，即可獲取生理監視系統資訊，同步掌握傷患個別狀況。

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野戰救護車的前艙官兵透過平板，即可獲取生理監視系統資訊，掌握傷患個別狀況。（軍聞社）若患者皆受輕傷，野戰救護車的後艙則可改成「座椅模式」，至多可載運10人。另外，也可依照國軍任務需求，將後艙用於裝備運載，對於國軍戰備、災防任務幫助甚大。

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