【影】秀整排AGM-154滑翔炸彈 美雙航艦續攻「伊朗支持的胡塞」

24/7 operations for the USS Harry S. Truman （CVN 75） and USS Carl Vinson （CVN 70） against Iran-backed Houthis...#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/zFKb3oCiC4 — U.S. Central Command （@CENTCOM） April 18, 2025

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與伊朗持續就核協議進行談判，但對於打擊頻襲擾紅海船隻的胡塞武裝並不手軟。美軍中央司令部近期於官方X發布影片，展示二個航艦打擊群的旺盛火力，將最大射程超過100公里的AGM-154滑翔炸彈在航艦甲板上一字排開，藉此展現打擊「伊朗支持的胡塞武裝」（Iran-backed Houthis）決心。

美軍中央司令部在官方X表示，為持續打擊伊朗支持的胡塞武裝勢力，美國海軍「杜魯門號」（CVN 75）與「卡爾文森號」（CVN 70）航空母艦，持續進行每天24小時、每週7天不間斷的聯合行動，展現美軍維護中東地區安全與航行自由的堅定決心。美軍中央司令部公布雙航艦打擊胡塞武裝影片，展示一整排的AGM-154滑翔炸彈。（擷取自美軍中央司令部X）

AGM-154滑翔炸彈全名為「聯合防區外遠距遙控精準彈藥」（JSOW），可全天候操作、具備射後不理能力，若戰機在高空投放，最大射程可達130公里左右，可對敵軍地面目標施以精準打擊。我國國防部對美採購56枚AGM-154C滑翔炸彈，預計2026年起交貨，可望提升F-16V戰機的打擊能力。

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