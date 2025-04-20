烏俄交換逾500名戰俘 創烏俄戰爭3年以來最大規模

烏克蘭與俄羅斯19日進行大規模換俘行動，雙方交換的囚犯、戰俘合計超過500人。圖為獲釋的烏克蘭士兵。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯19日進行大規模換俘行動，雙方交換的囚犯、戰俘合計超過500人，是自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，雙方最大規模換俘。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基透過Telegram平台表示，277名烏國士兵已從俄羅斯囚禁處返回家園；俄羅斯國防部則稱，246名俄國軍人從烏克蘭返回，另將31名受傷戰俘被移交給烏克蘭，15名受傷士兵也從基輔返回俄羅斯。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭戰俘待遇協調總部指出，涉及最新一波戰俘交換行動的烏克蘭士兵，大部分都是西元2000年之後出生的年輕人。

自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，共有4552名烏克蘭人被俄羅斯遣返，目前仍有數千名戰俘被囚禁在俄羅斯。此次換俘行動是今年第4次、烏俄戰爭爆發以來的第63次，烏克蘭與俄羅斯雙方都對協助安排本次換俘行動的阿拉伯聯合大公國表達感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法