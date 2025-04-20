普廷「假停火」？俄無人機照樣炸基輔 澤倫斯基怒批「玩命」

俄羅斯總統普廷宣布自莫斯科時間週六晚間6時起，進行為期一日的復活節停火，但烏克蘭方面批評此舉形同虛設，烏國境內多處地點在停火生效後仍遭攻擊。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）高調宣布自莫斯科時間週六晚間6時起，因復活節停火一天；烏克蘭批評此舉毫無誠意，形同虛設，預定地停火生效後俄軍仍對烏克蘭多地發動攻擊，甚至出動無人機空襲首都基輔。

綜合外媒報導，普廷於與俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）召開的電視會議中，宣稱出於「人道考量」下令停火，假設烏克蘭也會做出對等行動。然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示高度懷疑，稱這是「普丁又一次玩弄人命的企圖」。

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澤倫斯基引述烏克蘭總司令西爾斯基（Alexander Syrsky）報告指出，俄羅斯軍隊在多條戰線仍持續推進，砲擊頻率並未減少。他強調，普廷宣稱的停火並未涵蓋俄境內的庫爾斯克與別爾哥羅德地區，該地區目前敵對行動依然激烈。澤倫斯基表示：「在某些前線，俄羅斯的大砲依舊轟隆作響，無人機仍在活動。只有部分地區稍有平靜。」

烏克蘭南部赫爾松州亦未見平靜跡象。州長指出，停火前俄軍就已發動空襲，停火開始後攻擊更未中斷。他在社群平台上發布一張遭受破壞的建築照片，稱當地平民仍處於危險中。

烏克蘭反虛假資訊中心主管科瓦連科（Andriy Kovalenko）證實，在停火應已生效的時間點，俄軍仍在對烏方陣地開火。基輔市民也對此停火行動缺乏信心，表示普廷過去類似承諾從未兌現。

澤倫斯基提到，俄羅斯上個月曾拒絕美國提出的為期30天全面停火提議。他強調，若莫斯科能展現「真正、無條件的全面沉默」，烏方將予以呼應，並願意將停火延至4月20日復活節之後。

國際社會則對俄方的「復活節停火」抱持保留態度。歐盟發言人指出，俄羅斯長期以來為侵略方，唯有展現實質停止敵對行為，才具可信度。英國外交部也呼籲俄方與烏克蘭一樣，遵守全面停火承諾。

而就在普廷宣布停火當天，俄烏雙方也進行了戰爭爆發以來規模較大的換俘行動之一。根據澤倫斯基說法，共有277名烏克蘭戰俘返回家園。俄羅斯國防部則稱，這次交換是在阿拉伯聯合大公國斡旋下完成。

美國方面則對談判前景持續施壓。國務卿魯比歐（Marco Rubio）警告，若俄烏未展現和平談判誠意，美方可能幾天內「放棄」努力。這番話是在普廷宣布停火前夕發表，顯示華府對局勢發展日益失望。

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