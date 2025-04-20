避免無人機刺探軍事重鎮 美眾議員提案要違法者吃10年牢飯

美國眾議員擬祭出重懲，嚇阻無人機刺探軍事重鎮行為。圖為大疆無人機。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕無人機在各領域運用愈趨普遍，但無人機刺探軍事基地也成為新的國安問題。根據美軍媒體《星條旗報》18日報導，美國二位具有軍職背景的眾議員，攜手擬定《無人機間諜法》草案，透過無人機錄製軍事設施且意圖危害國安者，最重將面臨10年有期徒刑，藉此回應中國等潛在對手日益頻繁的無人機情報滲透行徑。

《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，曾任美國海軍飛官的共和黨籍眾議員季耿絲（Jen Kiggans），攜手美國空軍退役飛官的民主黨眾議員戴維斯（Don Davis），起草《無人機間諜法》（Drone Espionage Act），藉此杜絕無人機刺探軍事重鎮行為。

眾議員提出此草案還有一個背景因素，美國於1917年起上路的《間諜法》（Espionage Act），雖然明文禁止在軍事陣地「拍照」行徑，卻未將錄影納入規範，導致相關制度在無人機技術日益普及，以及軍事重鎮面臨外國勢力刺探等背景下，仍有顯而易見的漏洞。



《無人機間諜法》草案規範，若未經授權操控無人機在軍事設施進行錄影，並意圖危害國防安全者，最重可能面臨最高10年有期徒刑、罰金，或者徒刑與罰金並施。不過，此案還需要美國眾議院、參議院凝聚共識通過，並由美國總統簽字後才算數。

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來自維吉尼亞州的季耿絲表示，她身為全美軍事駐地最密集選區的退役軍人，深知保障國防設施安全、資訊保密的重要性，因此相關立法刻不容緩。戴維斯也說，他認為美國須以理性、務實方式，守護軍事基地安全，並避免機敏資訊落入敵人之手。

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