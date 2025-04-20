反制中俄 美陸軍最強「暗鷹」極音速飛彈即將服役

圖為美國陸軍首套「暗鷹」（Dark Eagle）長程極音速武器（LRHW）原型系統，隸屬第17野戰砲兵旅的士兵正在進行地面操作演練。（圖：美國國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍極音速武器發展迎來里程碑，美國陸軍代號「暗鷹」（Dark Eagle）的長程極音速武器（LRHW），預計於2025財政年度結束前部署服役。軍聞網站《Army Recognition》指出，此舉象徵著美國正式加入先前由中、俄主導的極音速武器競賽，並將對全球戰略平衡與嚇阻態勢產生深遠影響。

「暗鷹」是美國陸軍最先進的機動式極音速武器系統，它結合了二級固態燃料助推火箭與通用極音速滑翔體（C-HGB），飛行速度可超過5馬赫，能精準打擊2775公里以外的目標。極音速滑翔體能在飛行中高速機動變軌，使現有防空系統極難偵測、攔截，為美軍在印太或東歐等高競爭區域，提供關鍵打擊優勢。

「暗鷹」系統將優先配屬美國陸軍第一多域特遣部隊，該單位專責執行跨領域整合性作戰。此部署符合五角大廈強化遠程火力、恢復與中俄等「近乎匹敵對手」軍事均勢的戰略。繼2024年12月成功完成飛行測試後，陸軍已確認首個完整的「暗鷹」飛彈連，在2025財年投入實戰部署。

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放眼全球，美軍部署「暗鷹」是對中俄快速發展極音速武庫的明確回應，中、俄均已部署相關實戰化武器，中國2019年公開的東風-17（DF-17）飛彈，搭載極音速滑翔體，藉此突破先進防空網，威脅航艦等高價值目標，據報射程達1500至2000公里，已成解放軍火箭軍主力。其海軍也已部署艦載的鷹擊-21（YJ-21）極音速反艦飛彈。

俄羅斯同樣積極推進極音速武器能力，「先鋒」（Avangard）極音速滑翔體可由洲際彈道飛彈搭載，據稱速度達20馬赫，且具規避攔截能力；「匕首」（Kinzhal）空射彈道飛彈更已投入實戰，這些武器改變了俄國的戰略嚇阻態勢，也增加了北約防禦規劃的複雜度。

相較之下，美國在極音速領域起步較晚且過程更為謹慎，早期曾因延誤及預算受限而進度緩慢。但隨著「暗鷹」即將部署，加上美國海、空軍其他系統的開發，美國極音速戰力正逐步成形。儘管五角大廈承認仍面臨實戰測試數據不足、發射平台脆弱性及指管整合等挑戰，「暗鷹」的戰略意義依然重大。

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