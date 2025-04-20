美援烏裝備被擄走了 俄操作「布萊德雷」裝步戰車反殺庫斯克戰線

俄軍士兵與一輛據稱擄獲自烏克蘭的美製布萊德雷裝步戰車，攝於庫斯克地區。（圖片來源：Telegram / @TyskNIP）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據俄羅斯官媒影像並經公開情報來源核實，俄軍第155獨立海軍步兵旅已在庫斯克（Kursk）地區部署了一輛擄獲的美援M2A2 ODS-SA布萊德雷（Bradley）裝步戰車（IFV）。軍聞網站《Defence Blog》報導，現至少有一輛該型車，已落入俄軍掌控並投入使用，再次證明西方援助的硬體裝備，遭俄軍繳獲後轉為己用的情況。

這並非首次有布萊德雷裝步戰車落入俄軍手中，專門透過影像追蹤戰場損失的監測組織「Oryx」數據指出，自「布萊德雷」投入烏克蘭戰場以來，俄羅斯可能已擄獲至少11輛同型裝步戰車。

「布萊德雷」被形容為烏克蘭機械化部隊的「戰力倍增器」，特別是在高風險前線地區，其整合的25公厘M242「巨蝮式」鏈砲（Bushmaster chaingun）、拖式（TOW）反戰車飛彈系統以及多層裝甲防護，協助烏軍人員提升戰場生存能力，同時有效打擊俄軍裝甲目標。

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在一場廣受引述的接戰紀錄中，烏軍操作的布萊德雷裝步戰車，成功擊毀了一輛俄軍最先進的T-90M主力戰克。此事件凸顯了布萊德雷系統的強大火力，以及其在近距離裝甲車輛作戰中的影響力。

然而，烏克蘭軍方消息來源曾報告，布萊德雷裝步戰車的大部分損失，並非來自敵方戰車砲火或傳統反裝甲武器。它們主要被俄羅斯的「第一人稱視角」（FPV）無人機鎖定並摧毀。這種低成本、裝載炸藥的無人機，已成為現代戰場上一個具象徵性的致命威脅。

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