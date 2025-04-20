戰爭結束希望渺茫 烏克蘭人每天苦等伴侶的「生命訊號」

哈盧什卡表示，她期待男友從戰場回到基輔，兩人一起去吃宮保雞丁和草莓蛋糕。（法新社）〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》20日報導，烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的戰爭，遲遲看不到結束跡象，烏國士兵伴侶始終在等待對方的「生命訊號」，只要幾天沒有回應，即將失去伴侶的痛苦就會再次襲來，他們對美國總統川普止戰的承諾也不抱持信心。

28歲的哈盧什卡（Kateryna Halushka）在基輔一座公園受訪表示，她經常獨自坐著、盯著手機，等待在前線作戰的男友傳來「生命訊號」。她自嘲，自己有了新的社會角色，「我現在是一個等待的女人」。

哈盧什卡很難接受靜靜等待，因此曾自願擔任戰場醫護人員，卻受了重傷而遠離前線。由於已在戰爭中失去一位伴侶，現在只要伴侶一兩天沒有回應她，那種痛苦就會再次襲來，「你隨時都知道，他可能會去打仗，再也回不來了。他可能會死去，你再也見不到他的遺體」。

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哈盧什卡坦言，她無法設想好的情況，不會去想男朋友槍殺了俄國總統普廷，也不會去想戰爭已經結束，她只能持續等待，「那種持續的等待狀態讓人壓力很大…你會以為發生了什麼不好的事情。你就坐在那裡等電話、等訊息」。

哈盧什卡的男友偶爾會獲准返回基輔休假，她期待下次見面時，能遵循兩人的「小傳統」，在基輔的一個美食廣場吃一份宮保雞丁，再吃一份裹著粉紅色糖霜的草莓蛋糕。她緊緊抓住這轉瞬即逝的幸福時刻，以對抗日益黯淡的未來。

另一位受訪者耶達莫娃（Daria Yedamova）的丈夫阿圖爾（Artur），在烏國東北部哈爾科夫地區服役，她也表示，自己感到悲觀，「我希望他能回來，希望我們能永遠和平，但我們生活在現實世界裡」。

在阿圖爾透過視訊通話給予的鼓勵下，耶達莫娃一邊翻新兩人在基輔購買的一間公寓，一邊照顧兩個年幼的孩子，但因看不到戰爭結束的跡象，分離正對他們的家庭造成影響。

這對夫婦的11個月大女兒莉娜（Lina）在父親偶爾回家時，並不總是能認出父親，因為她出生僅幾個月後，父親就入伍了。阿圖爾的兒子、3歲的塔拉斯一直渴望見到父親，總是喃喃自語：「爸爸會回來、我們會一起睡覺，或我們會一起讀書。」

川普曾放話，他可以在幾小時內結束烏俄戰爭，現在他正在推動一項和平協議，理論上該協議將為烏國士兵提供回家的機會。然而，烏克蘭人對川普的承諾不抱什麼信心。

基輔社會學研究所數據顯示，認為川普當選對烏國不利的烏國人比例，從去年12月的21％飆升至今年3月的73％。

哈盧什卡直言，「我們不得不與愚蠢的人交流，這讓我感到憤怒和仇恨」。她還嚴厲批評道，川普和他的億萬富翁盟友馬斯克可能「這輩子都沒翻開過歷史書」，「當俄國再次襲擊我們時（這只是時間問題），我男朋友的生存機會就會更低」。

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