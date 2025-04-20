陸射魚叉後繼有「彈」 丹麥擬買海軍打擊飛彈重振制海戰力

「海軍打擊飛彈」可陸射、艦射，為新一代的亞音速反艦飛彈典範。（彭博社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕三面環海的北歐國家丹麥跟隨著歐洲各國整軍經武腳步，有意重振陸射反艦飛彈部隊。根據外國軍聞媒體報導，丹麥在裁撤陸射魚叉飛彈部隊20多年後，計畫新購「海軍打擊飛彈」（NSM）作為新一代陸射飛彈系統的拳頭，藉此強化波羅的海周邊戰略要地的防衛能力。

軍聞媒體《海軍新聞》18日引述丹麥當地媒體Berlingske報導指出，丹麥政府欲增加皇家海軍的軍事投資，計畫採購新一代的陸射反艦飛彈，並以挪威康斯堡航太防衛公司（KDA）研發的「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missiles）為優先採購選項。雖然丹麥政府未正面證實此消息，但《海軍新聞》報導指，此事有機會成真。

美軍陸戰隊操作的NMESIS，就是以海軍打擊飛彈為主要武器。（圖取自美軍DIVDS網站）事實上，丹麥國防軍曾經擁有陸射反艦飛彈部隊，且以知名的美系反艦飛彈「魚叉」作為部隊拳頭，丹麥政府在冷戰後期，將退役軍艦的魚叉飛彈拆卸下來，改裝於軍用卡車之上，直到部隊於2003年解散為止。事隔20餘年後，丹麥在烏俄戰爭爆發後，曾援助烏克蘭一套改裝的陸射魚叉飛彈系統，代表丹麥不僅具備相關整備與運用經驗，用飛彈「以陸制海」的思維也從未消失。

「海軍打擊飛彈」是亞音速反艦巡弋飛彈，為美國與挪威合作研發的先進精準彈藥，現已獲美國、挪威、德國、澳洲等國採購，這款飛彈現有陸射、艦射二種，射程約185公里，陸射版的知名案例，為美軍陸戰隊以該型飛彈為基礎開發的「NMESIS」機動反艦飛彈系統，用於島鏈防衛作戰。圖為波音生產的陸射魚叉飛彈系統，我國將持續接裝。（取自波音官網）

雖然丹麥揚棄陸射魚叉飛彈多年，但我國國防部為強化對敵船團擊殺率，正向美國採購100套、400枚陸射魚叉飛彈系統，這批飛彈是先進型號RGM-84L-4 Block II（U），未來將與國造「雄風」系列反艦飛彈，一同扛起「以陸制海」重任。而海軍依計畫，最快於明年元旦編成「濱海作戰指揮部」，將統整小型飛彈快艇、機動反艦飛彈車與雷達部隊等，負責近海作戰重任。

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