普廷停火令沒用！ 復活節照打不誤 烏俄互控違反停火

烏克蘭總統澤倫斯基發文指控，俄軍並沒有真的遵守普廷的命令停火。示意圖。（歐新社）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨（19）日宣布，俄軍會因東正節復活節，停火至當地時間週日午夜，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（20）日發文指控，普廷口中的停火實際上沒有發生，因為烏克蘭仍不斷遭到炮轟，且俄軍也持續與烏軍交戰；而俄羅斯國防部也發聲明反咬烏克蘭，宣稱烏軍這段期間違反停火令「逾1000多次」。

《路透》報導，澤倫斯基在社群平台發文說：「大致上，在復活節上午，我們可以說俄軍試著製造出一種停火的概括印象，但在某些地方，他們在烏克蘭並沒有放棄推進與造成損失的個別企圖。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基補充說，週六晚間發生了上百次炮擊，而週日上午，烏軍也通報俄軍對前線發動59次砲擊與5起進攻企圖。

烏軍東部戰線發言人特雷胡波夫（Viktor Trehubov）證實，俄軍並沒有完全遵守普廷的停火令，「（俄軍活動）是有在減少，但沒有消失。老實說，我們對這件事真的會發生不抱有太大希望。」

俄羅斯國防部則稱，烏克蘭這段期間違反停火逾1000多次，包括向俄軍陣地開火444次，以無人機發動襲擊900多次，「因此，有平民傷亡，以及民用物件受損。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法