南韓KA-1攻擊機出包 夜間演練誤丟油箱、機砲吊艙

南韓空軍一架KA-1輕型攻擊機（前）18日訓練時，誤將機上兩套機砲吊艙與兩具副油箱「投放」。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓空軍一架KA-1輕型攻擊機18日晚間進行夜間射擊訓練時，兩套機砲吊艙與兩具副油箱意外脫落，所幸未造成人員傷亡，不過南韓空軍為防止意外再度發生，必要戰力以外的所有軍機都將停飛至22日上午。

根據《韓聯社》報導，這架KA-1輕型攻擊機隸屬於南韓空軍第8戰鬥飛行團，18日晚間8點22分左右在江原道平昌上空進行夜間模擬射擊訓練時，兩套機砲吊艙與兩具空的副油箱意外脫落，由於墜落地點是山區，並沒有造成人員傷亡。事後空軍事故調查委員會從飛行員口中得知，當時是因為誤觸「投放」按鈕所致。

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據了解，機砲吊艙內裝有機砲和500發彈藥，空軍目前已在山地尋獲機砲吊艙及部分彈藥，油箱及少數彈藥仍在尋找中。此事件也是南韓空軍繼上個月有KF-16戰機誤投炸彈至民宅後，時隔一個多月再度發生飛安事故。

為了避免事故重演，南韓空軍決定暫停非必要飛行任務，直到22日上午為止，而目前韓美聯合空中演習「自由旗幟」也將受影響。

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