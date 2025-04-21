烏俄互相指責違反停火 川普希望烏俄本週達成停戰

烏俄雙方互控對方違反停火協議。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日宣布，對烏克蘭的戰事進入30小時的「復活節」停火，烏克蘭總統澤倫斯基同意停火，但隨後指控俄方違反休戰承諾，而俄羅斯也指控烏克蘭違反停火。

綜合外媒報導，烏克蘭20日並沒有發布空襲警報，但進入21日凌晨後不久，烏克蘭空軍就向該國東部和東南部地區發出警報，警告可能遭受飛彈和無人機襲擊。澤倫斯基21日表示，烏軍回報稱俄軍已違反了近3000次停火承諾，澤倫斯基也在Telegram上發文說：「我們將以沉默回應沉默，我們的攻擊是為了防禦俄羅斯的攻擊。」

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俄羅斯國防部表示，烏克蘭違反停火協議超過1000次，造成基礎建設損害和平民傷亡。至於是否會延長停火，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認，表示「沒有其他命令」。

美國總統川普20日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，他希望俄羅斯與烏克蘭在本週可以達成協議、結束戰爭，川普也說：「接著雙方都會開始和蓬勃發展的美國做生意，賺取巨額財富。」

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