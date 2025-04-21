土耳其逮捕反對黨領袖掀波 德國擬阻止數十架「颱風」戰機軍售案

西班牙空軍所屬「颱風」戰鬥機，土耳其擬採購40架，卻可能因為國內政局動盪而生變。（彭博社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕土耳其伊斯坦堡市長、反對派領袖伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）上月遭土耳其政府逮捕，不僅引發大規模抗議，也對土耳其對外軍購造成影響。綜合外國媒體與軍聞網站報導，土耳其原欲採購「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機，卻因合作生產國之一的德國，對土耳其民主有所質疑，因此主張拒絕這項軍售案。

土耳其3月19日以伊瑪莫魯涉嫌貪汙、協助恐怖組織為由予以拘捕，由於伊瑪莫魯是土國最大反對黨共和人民黨（CHP）領袖，有機會在2028年問鼎總統大位，在他被捕後，旋即引發土國內部動盪，數萬名民眾上街抗議，國際社會也密切關注此事對於土國民主制度的影響。

值得注意的是，土耳其原有意採購40架「颱風」戰鬥機，由於這款第四代戰機是英國、德國、西班牙與義大利共同研製，因此相關軍售案也須獲得這四國首肯。原本立場趨於保留的德國，在其他三國說服下，2023年底終於給予正面回應，土耳其於上月正式遞交採購申請。

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伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）遭逮捕後，掀起土耳其國內軒然大波，反對黨亦號召群眾上街示威。（法新社檔案照）但在土耳其政治風暴下，德國媒體《商報》（Handelsblatt）與多家外國軍聞網站17日起報導，德國看守政府聯盟擬再轉向，拒絕向土耳其供售「颱風」戰機，德國官員私下表示，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）之舉是對該國「民主的攻擊」，若在此情況下批准軍售案並不妥適。

「颱風」戰鬥機是英國、德國、西班牙與義大利共同研製，採用雙發動機並搭載先進雷達，具備視距外空戰、電子作戰與追蹤多目標能力，最高時速可以達2馬赫左右。除了上述四國，還有奧地利、沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特與卡達等五國採用。

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