【影】源自中東最新戰法 美空軍「戰鬥弓箭手」演習模擬反無人機

〔記者陳治程／綜合報導〕葉門胡塞武裝（Houthis）衝突持續中，雖然美軍從上（3）月起加派兵力進駐中東，陸續損失MQ-9無人機等高價值軍備，但也收穫新興戰法；為強化空中反制能力，美國駐歐空軍日前便在英國的「戰鬥弓箭手」（Combat Archer）演習期間，讓F-16戰機掛上APKWS精準導引火箭演練反無人機，將最新的實戰經驗轉化為訓練能量。

本月上旬在英國參與「戰鬥弓箭手」（Combat Archer）空射武器測評的駐歐非空軍第555戰鬥機中隊，旗下F-16戰機掛有AGR-20雷射導引火箭演練反無人機。（美軍DVIDS網站）

由美國駐歐非空軍司令部（USAFE-AFAFRICA）的「戰鬥弓箭手」演習，實際為該軍的「空射武器測評」演練（WSEP），檢驗作戰單位執行完整（end-to-end）空中接戰，以及地勤人員運、裝彈藥的整補能力；該演習以往在美國佛州、猶他州基地實施，本次則移師英國威爾斯（Wales）靶場，並將駐義大利阿維亞諾空軍基地（Aviano Air Base）的第555戰鬥機中隊納入演訓。

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駐義大利阿維亞諾空軍基地（Aviano Air Base）的第555戰鬥機中隊，麾下編有21架F-16C/D戰機；而據公開資訊，該中隊本次派出8架同型機赴英國受測。（美國空軍駐義大利阿維亞諾基地官網）圖為阿維亞諾空軍基地的第31保修中隊（31st Maintenance Squadron）為F-16戰機進行武器檢整。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，此次演訓除了該中隊F-16戰機掛載AIM-120、AIM-9M等短、中程空對空飛彈操演，另也納入先前在中東反無人機立戰功的AGR-20雷射導引火箭，模擬攔截作戰，強化美軍空中接戰能力。

上月獲美軍中央司令部（CENTCOM）證實投入戰備的AGR-20武器，又名「先進精準武器殺傷系統」（APKWS），是以Hydra 70「九頭蛇」火箭彈、WGU-59/B導引段、M282多用途彈頭整合而成。從美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）1月起發布的照片可見，該系統今（2025）年初就已投入空中巡邏，甚至接戰攻擊無人機，搭配Litening雷射標定莢艙有效反制威脅。

在採用AGR-20火箭彈前，美國空軍主要以AIM-120、AIM-9X空對空飛彈反制無人機，接戰成本高昂，這使得經濟實惠的精準火箭彈成為今日中東戰場的新寵兒。（美軍DVIDS網站）

美國媒體《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）17日報導指出，美國空軍過去是以一枚成本近百萬美元的AIM-120、或是一枚造價也要數十萬元的AIM-9X飛彈來擊落無人機；相較之下，單發不到4萬美元的精準導引火箭彈作戰效益顯著，自然取代先進空射武器，成為中東戰場反無人機的新寵兒。

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