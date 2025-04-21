納部隊編制當「開路先鋒」 英皇家槍騎兵團用FPV強化偵察效能

一位隸屬英國陸軍皇家槍騎兵團（The Royal Lancers）的士兵，在一輛阿賈克斯裝甲偵察車前以操作「第一人稱視角」（FPV）無人機進行偵察。（英國陸軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機在現代戰場上的攻擊、情監偵等任務貢獻已廣受認可，不過，各國因應這類新興裝備所作的編裝、戰術革新各有不同。英國陸軍皇家裝甲兵團（Royal Armoured Corps）日前在官方社群帳號上發布一張照片，可見一位官兵正在裝甲偵察車前操作FPV無人機；外媒指出，這凸顯無人機在英軍戰術內已從配角轉變為主力。

這張照片來自英國陸軍皇家裝甲兵團18日的發布的貼文，圖中一位隸屬皇家槍騎兵團（The Royal Lancers）的士兵，在一輛阿賈克斯（Ajax）裝甲偵察車前以頭戴、手持裝置操控「第一人稱視角」（FPV）無人機遂行偵察任務。貼文強調，皇家槍騎兵團會視任務屬性，操作FPV這類小型無人機，也能出動大型無人機，進行數公里遠的區域性偵察。

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「皇家槍騎兵團」是英國陸軍皇家裝甲兵團所屬部隊，2015年由威爾斯親王的第9／第12皇家槍騎兵團、女王伊利沙白二世的部隊合併而成，專責前線情蒐與機動偵察；而據英國陸軍公開資訊，該兵團現役儎台有「阿賈克斯」裝甲偵察車，以及同車系的「亞瑞斯」（Ares）裝甲運兵車，搭配多樣化作戰槍枝及各型空中無人機，組建成一支現代化的偵察兵力。

該照片除凸顯FPV無人機的偵察效益，在俄烏戰場中，這類小型無人機也被用作自殺攻擊無人機，用以精準打擊敵軍高價值資產的利器，有效發揮低成本、高殺傷的不對稱奇襲效果。

圖為一位英軍皇家槍騎兵團軍官操作無人機。（英國陸軍皇家裝甲兵團官方Facebook）

軍聞網站「Army Recognition」報導則指出，這張照片傳達出無人機在英國陸軍編制下的定位，已經不是「助手」，更反應出英軍將其納入傳統兵科的偵察任務體系核心，搭配裝甲偵察車的先進光學系統、通訊功能，成為移動指揮節點，建構重層（layered）情報網，加速既有部隊「觀察、研判、決斷、行動」的戰場決策循環（OODA loop）。

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