劍指水下威脅 美軍新型「獅子魚」潛航器可反潛、反水雷

「獅子魚」是美國海軍首款、也是目前唯一符合網路安全規範的無人水下潛航器。（圖取自HII官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最大軍事造船公司亨廷頓．英格爾斯工業（HII）宣布，已向美國海軍交付首批2艘「獅子魚」（Lionfish）小型無人潛航器（SUUV）。此為一項多年期計畫的開端，該計畫潛在規模可達200艘潛航器，合約總價值預計超過3.47億美元（約新台幣113.7億元）。

美國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，「獅子魚」潛航器的設計基於HII成熟的REMUS 300平台，具備模組化、開放式架構，可適應多樣化任務需求。該計畫是HII與美國海軍及國防創新部門（DIU）合作的成果，目的加速將軍、民兩用商業技術導入國防項目中。

此計畫被視為美國海軍首次將「其他交易授權」（OTA）下的原型開發案，成功轉型為全面生產計畫的里程碑。「獅子魚」更是美國海軍首款，也是目前唯一符合網路安全規範的無人水下潛航器。

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HII轄下任務技術部門無人系統業務總裁福瑟林漢（Duane Fotheringham）表示：「這次交付代表了『獅子魚』計畫的一個關鍵里程碑。」他強調，這項成功且準時的交付，是政府與業界團隊緊密合作的成果，將在具備作戰意義的時間框架內，把關鍵的水雷反制能力交到海軍官兵手中。

HII於2023年獲得美國海軍的「獅子魚」系統計畫合約，目前正在其位於麻州波卡塞特（Pocasset）的無人系統工廠進行生產。美國海軍選擇以REMUS 300為基礎發展「獅子魚」，顯示對該平台經過實戰驗證的性能，以及其適應多變任務剖面的能力深具信心。

「獅子魚」目的在滿足關鍵的水下作戰需求，包括水雷反制（MCM）、情報蒐集、監視與偵察（ISR）、反潛作戰（ASW）及電子作戰（EW）。

REMUS系列無人潛航器已證明能在現代海軍作戰中提供關鍵優勢。這些自主系統可獨立運作，也能與如維吉尼亞級核動力潛艦等載人平台協同作業，以擴大任務範圍、降低被偵測風險，並減少人員暴露於危險之中。其開放式架構設計允許快速整合不同任務酬載，實現特定任務配置與未來技術升級，這對於維持長期作戰效能與成本效益至關重要。

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