「獵豹」輪型戰車105公厘砲夠強嗎？ 全球僅這型「神獸」用更大火砲

由雲豹裝甲車衍生的「獵豹」輪型戰車D2樣車。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續研製由「雲豹」八輪甲車衍生的「獵豹」105公厘輪型戰車，外傳軍方內部對此看法不一，甚至有改採120公厘戰車砲的傳聞。但事實上，放眼全球已服役的輪型戰車，僅有義大利的「半人馬二型」輪型戰車採用120公厘戰車砲，包括美國、日本等多數國家同型裝備，仍採用與「獵豹」同等級的105公厘戰車砲。

國防部軍備局2019年起斥資7.7億餘元執行「獵豹專案」，整合「雲豹」裝甲車與105公厘M68A2滑膛戰車砲，成為新一代輪型戰車，在推出D1、D2樣車後，軍備局正就降低車高、調整內部空間等方向精進，預計今年完成D3樣車研改工作。

不過，近期有傳聞指，軍方評估「獵豹」輪型戰車的105公厘戰車砲，火力已無法滿足作戰需求，若無法提升到120公厘戰車砲，軍種對於後續採購可能持保留態度。被外界認為最有可能採購「獵豹」輪型戰車的陸軍，18日透過新聞稿駁斥，外傳陸軍因此案火力不足，而否決科研案的傳聞與事實不符，軍備局刻依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。

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日本陸上自衛隊的16式機動戰鬥車，與我國「獵豹」輪型戰車同樣採用105公厘戰車砲。（彭博社檔案照）另一方面，檢視全球各國的輪型戰車開發成果，多數輪型戰車採用105公厘戰車砲，例如日本的16式機動戰鬥車、中國11式突擊車、美國「史崔克」裝甲車的M1128機動砲車皆是如此。

義大利2018年起量產的「半人馬二型」裝甲車，則採用口徑更大、與世界各國主力戰車同等級的120公厘戰車砲，不僅火力更強，有效射程可達4000公尺，也未犧牲防護力與機動性，砲塔複合裝甲可抵擋40公厘武器正面射擊，最高時速可達105公里。

「半人馬二型」是全球極少數採用120公厘戰車砲的輪型戰車。（取自義大利陸軍臉書）一名熟悉軍備的國軍將領提到，義大利「半人馬二型」輪型戰車，也是從採用105公厘的「半人馬」輪型戰車衍生而來，即使現代火砲膛壓已盡可能地降低，但火砲的口徑與後座力依舊成正比，「獵豹」戰車依照國軍需求研製，在各項測評之中，都能穩定地進行實彈射擊。

根據軍備局去年評測「獵豹」D2樣車的結果，該型車可行進間射擊，在2000公尺距離可貫穿500公厘鋼板。且觀測系統具全天候作戰能力，能在2000公尺外辨識車輛，1200公尺外辨認人員，也具備先進的「獵殲能力」，讓車長與射手的觀瞄系統脫鉤，加快追蹤目標與攻擊效率。

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