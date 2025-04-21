破美援僵局 歐洲砸錢挺烏克蘭「伯達納」神砲產能飆升

烏克蘭「伯達納」（Bohdana）輪式自走砲，在烏東戰場上發射155公厘榴彈砲。（圖：烏克蘭武裝部隊總參謀部）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭西部深山，一門巨大的綠色榴彈砲轟然開火，聲震雪嶺村落，遠方山脊騰起蕈狀黑煙。這是烏克蘭自主研發的「伯達納」（Bohdana，烏克蘭語「上帝所賜」之意）自走砲通過關鍵測試的畫面。援助前景不明的陰影下，基輔正全力提升國防自主能力，這款本土火砲已成其戰略核心。

《華盛頓郵報》報導，這是烏克蘭首款採用北約標準的155公厘自製榴彈砲，戰爭爆發後產能大幅提升，從2023年每月生產6門，預計2025年將提升至每月逾20門。歐盟也於4月宣布，將動用凍結俄羅斯資產的利潤，撥款10億歐元（約新台幣370億元）擴大「伯達納」生產線。

這項決策象徵歐洲援烏策略的重大轉向，未來一年計劃投入逾200億歐元（約新台幣7397億元）於烏克蘭國防產業，從傳統軍援轉為本土軍工投資。歐盟駐烏大使瑪特諾娃指出，此舉節省後勤成本並促進烏國經濟，更具效率。

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一名歐洲官員向《華盛頓郵報》表示，直接資助烏克蘭軍工業是更實際且經濟的選項，也有助北約從實戰中測試無人機等新技術。他強調：「烏克蘭的實戰經驗讓我們獲益良多。」

「伯達納」射程達40公里，不僅提升戰場火力，也減少對外依賴。儘管無人機在戰場上日益活躍，傳統火砲依然在壓制敵軍、遲滯推進等方面扮演關鍵角色。初期由西方提供的榴彈砲曾有效遏止俄軍，如今烏克蘭本土火力正接棒成為主力。

國防採購局長朱馬季洛夫（Arsen Zhumadilov）表示，「伯達納」目前已有85%零件實現國產化，年底前將達95%，並稱「烏克蘭自走砲產量在歐洲無可匹敵」。

歐洲也正強化與烏克蘭軍工業的整合。德國防長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）稱這是「雙贏」，歐洲能藉此獲取實戰經驗。前德國官員蘭格則指出，將烏克蘭高效的國防系統納入歐洲防衛網，有助提升整體安全。

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