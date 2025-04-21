【影】團結就是力量！美菲「肩並肩」演習今登場向區域穩定前進

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美、菲年度演訓重頭戲「肩並肩」演習（Balikatan 25）今（21）日正式登場，這場為期3周的演習，共計有美、菲、日等國超過1萬4000名官兵參與，並驗證包括「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）等先進武器，這項演習不僅強化美菲等國作業互通性，更是磨練台海、南海等區域變局的因應作為。

菲律賓與中國近年來因南海局勢摩擦甚多，也凸顯肩並肩演習的重要性。美國太平洋海軍陸戰隊司令格林（James Glynn）中將在開幕儀式表示，美菲將展現維護1951年共同防禦條約的決心與軍事實力，且沒有什麼比面對共同逆境，更能快速建立關係。

菲律賓少將羅倫佐（Francisco Lorenzo）也說，這場演習將提升菲律賓面對當前安全挑戰能耐，雖然這場演訓有助於遏止台海衝突，但對菲國而言，這是為了拒止任何潛在入侵與脅迫。

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美國與菲律賓今日實施軍演之際，官方臉書也發布前導影片，象徵演習起跑。據統計，參與這次「肩並肩」演習者，包括美國、菲律賓、澳洲、日本、英國、法國和加拿大等國派兵參與，另有16個國家派出觀察員。美菲肩並肩演習已實施多年，圖為2023年二國演訓時發射愛國者飛彈。（路透社檔案照）

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