影片為證 俄軍動用北韓240mm火箭砲轟炸烏克蘭

北韓M-1991火箭發射器，攝於2024年測試期間。（圖取自北韓KCNA）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用北韓製武器再添新證據。烏克蘭記者近日公布一段影像，首次證實俄軍已部署並改裝北韓罕見的M1991型240公厘多管火箭砲系統，對前線烏軍構成嚴峻挑戰。

烏克蘭知名戰地記者布圖索夫（Yurii Butusov）公布的截圖顯示，一輛北韓製的M1991多管火箭發射車，停放在俄軍機庫內。畫面中可見，該車輛正在加裝格柵狀防護網，此舉被視為防範烏軍日益活躍的FPV（第一人稱視角）自殺式無人機攻擊。

根據《Defence Blog》報導，M1991為北韓火力最強的多管火箭系統之一，擁有22管發射管，安裝於卡車底盤上，可將240公厘大口徑火箭彈，射至40至60公里外。此系統主要用於飽和式火力壓制，對敵軍堅固陣地、集結部隊與裝甲目標具高度殺傷力。

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此次影像為M1991首次被目擊在俄軍中服役，儘管早在2024年11月已有相關報導，但相關影像曝光進一步證實，俄羅斯持續從北韓獲得軍援，用以支撐其侵略行動。

專家分析指出，這對烏軍而言，代表著除了北韓提供的短程彈道飛彈與傳統砲彈外，又多了一項具有廣域殺傷力的新威脅。儘管M1991屬於較舊型火箭系統，精準度遠不及現代導引武器，但其強大火力仍可能在戰場上造成毀滅性打擊，威脅不容忽視。北韓M-1991火箭發射器正在俄羅斯軍隊中服役。（圖取自Telegram）

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