英航艦打擊群指揮官：印太自由航行任何選項皆可能

英國皇家海軍威爾斯親王號航艦打擊群，近期啟程前往印太地區部署。（美聯社檔案照）〔中央社〕繼2021年後，英國航空母艦打擊群今天再度展開對印太區域的行動部署。中央社領先台媒，獨家直擊並訪問打擊群指揮官布萊克莫爾准將。針對是否前往台灣海峽、南海執行自由航行行動時，他說，「所有（行動）選項當然都存在」。

英國皇家海軍16日於英格蘭南部的朴茨茅斯（Portsmouth）軍港，在此次領軍打擊群印太部署的航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）上，為少數英國國內與外國駐英媒體舉行小型記者會，中央社記者也應邀參加，是現場唯一台媒。這是第一次有台灣媒體記者登上英國先進航艦。

記者會期間，中央社詢問打擊群是否有在南海、台灣海峽等爭議水域執行自由航行行動（FONOP）的規劃。布萊克莫爾（James Blackmore）回應，此議題是屬於更高層級的決策；航艦打擊群在印太區域的行動是展現英國對以規則為基礎的國際秩序的支持，這將是此次部署一大重點，至於英國將如何展現支持，由政府和高階官員決定。

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布萊克莫爾進一步指出，「所有選項當然都存在」，而這也顯示航艦打擊群賦予的行動彈性：提供決策者充分的行動選項，以利在必要時作出相應決定。

中國近年持續透過軍事演習和灰色地帶衝突活動企圖將台灣海峽「內海化」，並否認台灣海峽為國際水域。布萊克莫爾在記者會後接受中央社採訪時，未直接回應對中方相關主張和活動的看法，但強調此次打擊群印太部署將展現英國對以規則為基礎的國際體系的貢獻，並向盟友夥伴再次確認英國的立場。

至於在印太區域的活動是否可能讓英國在歐洲地區的防衛資源吃緊，特別是考量美國有意淡出歐洲防務、英國被期待在北大西洋公約組織（NATO）歐洲區扮演更吃重角色，布萊克莫爾指出，事實上，對印太區域的部署不僅不會削弱，反而有助增強英國在歐洲的實力。

他告訴中央社，在印太區域發生的事情與在歐洲發生的事情有「本質上的關聯」。這是英國的自主選擇：航艦打擊群並非永久部署於印太區域，英國可在任何時候選擇召回。不過，透過對印太區域的部署，英國得以強化打擊群涵蓋的軍事能力；打擊群屆時將帶著更強大的實力返回歐洲，在必要時為歐洲提供更多能力。

由航艦「威爾斯親王號」領軍的打擊群今天自英國出發，展開代號「高桅」（Operation Highmast）、為期約7.5個月的任務，將經地中海、印度洋，進入太平洋，沿途與約40個國家操演，包括美國、日本、韓國、印度、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等印太區域國家。打擊群編隊船艦並將對區域內不同國家進行靠港訪問。

2021年，由航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）領軍的英國航艦打擊群對印太區域展開行動部署，期間打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中，通過台灣海峽、主張自由航行權，引發北京不滿。

「伊麗莎白女王號」與「威爾斯親王號」皆為英國迄今最先進的伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦，具備獨步全球的「雙艦島」設計。2021年是該級航艦首次執行全球性的大規模行動部署，布萊克莫爾當時擔任艦載軍機聯隊指揮官。

就在「威爾斯親王號」即將啟程之際，英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將9日現身北京，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談。

國防參謀長是英國最高階軍職。9日是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中，消息一出引起英國輿論關注。部分安全事務專家認為，拉達金訪中，不排除是為避免英國航艦打擊群在中國周邊水域的活動引發危險「誤判」。

2021年9月下旬「里契蒙號」通過台海以前，英中軍事首長也曾在同月上旬舉行會談。當時全球疫情未歇，會談以視訊進行。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛接受中央社採訪時，就拉達金訪中一事指出，英方可藉此預先知會中方，並表達一旦有必要，願意隨時加強雙邊溝通。

宋文笛說，一如既往，中方將對任何重要外國軍艦通過台海表示抗議，以嚇阻其他國家跟進，並維護中方的「主權聲索」。不過，推測中國終究會克制自己的局勢升級行為，原因包括中方目前的優先要務是在美中關稅大戰下，盡可能獵取美方的經貿夥伴、拉攏相關國家入中方陣營。

在英國相對未遭美方關稅重擊、英美經貿關係可望受惠於雙邊簽署協議而進一步發展的情況下，中方寧可避免採取足以導致英國進一步「遠中親美」的行動。

宋文笛另提到，中方可能會如此解讀拉達金訪中：即便國際政治氛圍不穩定，英方仍釋出軍事溝通善意，並表明可直接聯繫的層級為何。不過，縱使中方私下認為英方相關舉措值得正面評價，中方對外仍會就英國航艦打擊群在印太區域的活動表示不滿。

英國政府官員向中央社表示，與中國維持強健的「軍方對軍方」溝通符合英國利益，而這包括針對印太區域和平穩定的重要性，與中方進行「堅定對話」（firm conversations）。

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