普廷有意與烏克蘭直接談判 澤倫斯基堅持「不襲擊平民目標」提議

俄羅斯總統普廷21日表示，他對於任何的和平倡議都抱持積極開放的態度。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，俄羅斯總統普廷21日表示，他對於任何的和平倡議都抱持積極開放的態度，烏克蘭總統澤倫斯基則是稱烏克蘭堅持不襲擊平民目標的提議，並準備就此進行談判。

根據《路透》報導，由於美國、烏克蘭及俄羅斯3方本週將於倫敦再次會晤，將決定3方是否達成和平共識。普廷接受俄媒訪問時提到，上週六他單方面宣布「復活節停火」，目前戰鬥已經恢復，但是莫斯科當局對於任何的和平倡議都抱持開放態度，希望基輔當局也能採取相同立場。

請繼續往下閱讀...

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）後續補充：「當總統（普廷）說可以討論不打擊平民目標此問題，包括以雙邊方式時，總統指的是與烏克蘭方面進行談判和討論。」

烏克蘭總統澤倫斯基21日則在夜間談話中表示，烏克蘭堅持不襲擊平民目標的提議，期待莫斯科當局做出明確回應，「我們已經準備針對如何實現此目標展開任何對話」。澤倫斯基表示，倫敦會談有個重要任務，那就是推動無條件停火，後續才能建立真正持久的和平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法