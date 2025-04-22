荷蘭確定重編陸軍戰車營 46輛豹2A8戰車將駐德北強化國安

圖為德國豹2A8主力戰車的原型車。（取自荷蘭國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭國防部本（4）月上旬宣布，鑑於俄烏戰爭持續、歐洲局勢升溫，該國決定在暌違14年後重組自有戰車營，將以德製豹2A8主力戰車為核心復編至少3個連，並進駐德國北部訓練基地，最快後年編成，2030年具備作戰能力。

荷蘭國防部11日發布新聞稿指出，這項建軍計畫目前已獲荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）、德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）雙方同意。根據規劃，該營人員、戰車最快2027年起進駐德國北部伯根－霍內（Bergen-Hohne）的下薩克森營區（Niedersachsen-kazerne），並運用當地靶場實施戰車射擊訓練。

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荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans，左）、德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius，右）日前就荷蘭重組陸軍戰車營一事取得共識。（荷蘭國防部官網）

荷蘭過去盱衡國家財政，在2011年宣布裁撤陸軍僅有的戰車營後，其重裝甲兵力就仰賴德、荷於2016年混編的414戰車營（Panzersbataillon 414）維持邊防；該營隸屬德國陸軍第1裝甲師（1. Panzerdivision）旗下的荷蘭皇家陸軍第43機械化旅（43 Gemechaniseerde Brigade），並以豹2A6戰車為主力儎台。

隨著荷蘭重組戰車營，荷蘭陸軍復編的戰車營規模將達500人，每支戰車連將編有14輛豹2A8戰車，而該國目前確定採購46輛，後續6輛則保留採購選擇權，視無人系統使用情形再決定增購與否。

德國聯邦國防軍陸軍去（2024）年10月底接收的首輛豹2A7A1主力戰車。而荷蘭採購的豹2A8主力戰車裝備與其幾近相同，都具備主動防禦系統。（德國聯邦國防軍官網）

豹2A8戰車為該系列儎台的最新型號，採用120公厘滑膛砲，搭載7.62公厘同軸機槍，並將搭載「戰利品」主動防禦系統，有效破壞敵軍的反裝甲飛彈、火箭；全車重約65至67公噸、極速可達每小時60公里，並有逾400公里的最大作戰範圍。截至今日，該車型共獲23國採購。

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