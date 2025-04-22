取鑑俄烏戰爭 英國BAE將擴產155公厘榴彈砲 減少外購依賴

記取俄烏戰爭教訓，並盱衡美國川普（Donald Trump）政府的經濟與外交政策，英國決定強化國防自主產業鏈，降低對外軍購依賴度，提升國內經濟動能。圖為英國陸軍的「弓箭手」輪式自走砲。（英國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國國防承包商貝宜系統（BAE Systems）昨（21）日宣布，已開發出創新推進火藥與炸藥製程，將用於擴大155公厘榴彈砲生產，預計最快明年底前實現擴產，整體產能將達現行規模的16倍，以強化英國國防自主，因應日益升高的軍事需求。

貝宜系統公司指出，該公司自3年前俄烏戰爭爆發後，至今已投入1.5億英鎊（約新台幣63.55億元）加速彈藥工廠興建；過去5年斥資850萬英鎊（約新台幣3.6億元）改善推進火藥；未來的推進火藥將不再依賴硝化纖維（Nitrocellulose）、硝化甘油（Nitroglycerine）的需求，改以「連續流處理」（continuous flow processing）工法來合成關鍵原物料。

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貝宜系統表示，未來的155公厘榴彈砲將採用新的推進藥製程，可望使產能較現行規模提升16倍，強化國防自主。（英國貝宜系統官網）

貝宜公司進一步表示，今（2025）年夏天將啟用該國位於南威爾斯（South Wales）的火藥鑄拌廠，預計2026年前可將155公厘榴彈砲的產能擴大16倍（sixteen-fold increase），以滿足英國國防部需求和潛在的出口市場。

英國《衛報》（The Guardian）同日報導則寫道，鑑於俄烏戰爭，以及美國川普（Donald Trump）政府的經濟政策與外交立場，英國決定拓展自家軍工生產線、提升關鍵彈藥產量，透過建立本土產業供應鏈，大幅降低為減少對美、法進口軍備的依賴度。

圖為美國陸軍的M777牽引式榴彈砲。（英國貝宜系統官網）

另一方面，英國也計畫鬆綁《武器貿易管制條例》（ITAR）等軍火輸出限制，強化國防自主和軍工產業發展動能。英國國防大臣希利（John Healey）強調，此舉不只對國家經濟發展有益，也將是英軍提升作戰效率、戰場生存性的重要基礎。

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