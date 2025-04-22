不只NMESIS投入「肩並肩」演習 傳印度已交菲第二套布拉莫斯飛彈

印度軍方的「布拉莫斯」超音速反艦飛彈。圖中儎台為車載發射系統。（彭博資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓近年因應南海情勢投資新式軍備，除了水面艦也向外籌獲新型反艦飛彈，持續強化「群島防禦」；該國先前向印度採購的「布拉莫斯」（BrahMos）反艦飛彈，繼去（2024）年首套交付後，近期又傳出該國已接收第二套同型系統，在NMESIS系統投入美菲「肩並肩」軍演之際，該系統的到來有望使該國制海能力再向上提升。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這次菲律賓接收的第二套「布拉莫斯」反艦飛彈系統，而在一年前，該國率先接收該系統，強化岸際制海作戰能量；不過，該國在2022年共向印度採購了3套同型系統，因此，第三支反艦飛彈連尚待裝備抵達才會成軍。

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圖為2022年遠赴印度，接受「布拉莫斯」反艦飛彈換裝訓練的菲國官兵，隸屬菲國海軍陸戰隊岸基反艦飛彈營（SBASM）。（菲律賓海軍陸戰隊官方Facebook）

「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈為源於俄製P-800「縞瑪瑙」（Oniks）反艦飛彈的改良型，於2007年起服役。該型彈射程近300公里、極速將近3馬赫，且可在高達1萬5千公尺（約4萬9212英呎）高空推進，抑或在10公尺高度掠海飛行，且具備陸、空、海、潛射的多域部署能力，擁有高度的戰術彈性和打擊效能。

該報導引述知情人士說法，不同於去年首套系統是透過空運交付，本次交付菲國的第二套系統是透過船運抵達該國境內；此外，印度現正和泰國等周邊國家進行磋商，同時擴大該系統的零件自製率，強化整體產能。

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