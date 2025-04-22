空軍「立即備戰操演練」什麼？ 官方刊物揭四大任務

空軍F-16V BLK20戰機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應中國解放軍、海警頻發動對台針對性演訓，施以「立即備戰操演」磨練實戰應處作為。根據最新一期空軍刊物《中華民國的空軍》揭露，空軍部隊在這項操演期間，依令執行「潛力裝掛」、「機動移防」、「戰備轉場」及「物資分散囤儲」等任務，藉此展現部隊優良訓練成效及高效防衛作戰能力。

中國解放軍4月1日起對我國實施針對性演訓，翌日則以「海峽雷霆-2025A」名義持續文攻武嚇，國軍即啟動「立即備戰操演」因應。事實上，國軍這項實戰化演訓始於今年3月中旬，以無劇本、無時程等方式進行各項驗證，包括部隊整補、機動移防，以及河道阻絕等，都納入實兵演訓科目。

國軍今年起實施立即備戰操演，圖為總統賴清德視察「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」情形。（資料照，記者方賓照攝）空軍司令部則在最新一期官方刊物《中華民國的空軍》之中描述，參與演訓的各單位採「實兵、實地、實時、實裝」方式，完成防衛作戰相關戰場經營工作，強化應急戰備緊急應處能力，加快各項反制措施，不容任何戰備空窗，達成防衛作戰任務目標。

這篇專文敘述，在「立即戰備操演」期間，空軍將真實作戰情境融入演訓想定，依令執行「潛力裝掛」、「機動移防」、「戰備轉場」及「物資分散囤儲」等任務，立即採取應變作為，展現部隊優良訓練成效及高效防衛作戰能力。

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由於中國解放軍的演訓結合灰色地帶侵擾，使得平、戰之間的分界線趨向模糊。這篇專文提到，國軍經常戰備時期，主要有常態性危機處理、加強戒備等，防衛作戰時期則區分為應急作戰、全面作戰階段。但國軍必須建構靈活且具彈性的戰備機制，縮短平戰轉換時間，同時預測可能威脅，適切指導部隊妥處應變，進一步提升防衛韌性。

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