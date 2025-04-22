美國盟友不再「靠普」？ 中國殲-10首次受邀參加埃及文明之鷹演習

中國國防部聲稱，他們近日已派遣殲-10C戰機遠赴埃及參與「文明之鷹2025」聯合空中演習，這也是中埃兩國首次聯合空中演習（圖片取自環球時報的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國總統川普主張美國優先的政策，讓許多盟國對美國可靠性產生質疑，而埃及正是其中之一。在傳出埃及有意採購中國製的殲-10戰鬥機之後，中國國防部聲稱，他們近日已派遣該型機遠赴埃及參與「文明之鷹2025」聯合空中演習，這也是中、埃兩國首次聯合空中演習。考量埃及掌管了海運咽喉蘇伊世運河，致使這項演訓與政治後座力將備受關注。

根據多家中國國營媒體報導，中國解放軍和埃及軍隊達成共識，中國將於4月中旬至5月上旬間派遣解放軍空軍分隊，赴埃及參與中埃「文明之鷹2025」空中聯合訓練；這也是中、埃二國首次組織聯訓，對兩軍推動務實合作深具意義。中國官媒更進一步說明，數架殲-10戰機已於19日飛抵瓦迪阿布里許（Wadi Abu Rish）空軍基地，並接著執行了首次升空訓練。

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來自解放軍第18航空旅、第177航空旅的殲-10B/C戰鬥機（右）參與聯合行動，而埃及則駕駛Mig-29M/M2戰鬥機（左）配合。（圖片取自環球時報的Ｘ帳號）

中國《央視》與陸軍頻道亦發布動態畫面顯示，解放軍空軍部署了1架運-20U空中加油機、1架空警-500預警機，以及來自第18航空旅、第177航空旅的殲-10B/C戰鬥機，而埃及在此次演習中則駕駛Mig-29M/M2戰鬥機。

從這次演習的地緣政治因素與區域緊張加劇來看，美國作為主要安全夥伴的可靠性受到質疑，「文明之鷹2025」演習讓中國有機會接觸到美國在中東的一個重要盟友。圖為中國運-20在埃及起飛。（圖片取自環球時報的Ｘ帳號）

對此，軍聞網站《THE WARZONE》報導分析，這一切都發生在埃及欲購買殲-10C戰機，以及美國不再關注非洲的矛盾背景下。從這次演習的地緣政治因素與區域緊張加劇來看，美國作為主要安全夥伴的可靠性受到質疑，「文明之鷹2025」演習讓中國有機會接觸到美國在中東的一個重要盟友。而中國也藉銷售戰機，把握機會將影響勢力伸入北非地區。

對於掌管蘇伊世運河的埃及而言，這項布局將十分重要，其牽動了國際航運與政治局勢。報導指出，埃及目前處於兩難局勢，一方面希望繼續獲得美國的支持，另一方面則反對川普政府驅逐加薩居民的呼籲；但面對外援有可能大幅削減的風險，埃及政府可能會將中國視為美國慷慨援助及其附帶條件的替代選擇。

Chinese PLA AF Photo of J-10 fighters flying over Yanbu's King Fahd Port a few days ago, port where US Navy ships dock to take supplies for the aircraft carrier USS Truman https://t.co/NGMevvK7q3 pic.twitter.com/m17gGO30d7 — MenchOsint （@MenchOsint） April 20, 2025

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