美國盟友不再「靠普」？ 中國殲-10首次受邀參加埃及文明之鷹演習

中國國防部聲稱,他們近日已派遣殲-10C戰機遠赴埃及參與「文明之鷹2025」聯合空中演習,這也是中埃兩國首次聯合空中演習(圖片取自環球時報的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美國總統川普主張美國優先的政策,讓許多盟國對美國可靠性產生質疑,而埃及正是其中之一。在傳出埃及有意採購中國製的殲-10戰鬥機之後,中國國防部聲稱,他們近日已派遣該型機遠赴埃及參與「文明之鷹2025」聯合空中演習,這也是中、埃兩國首次聯合空中演習。考量埃及掌管了海運咽喉蘇伊世運河,致使這項演訓與政治後座力將備受關注。

根據多家中國國營媒體報導,中國解放軍和埃及軍隊達成共識,中國將於4月中旬至5月上旬間派遣解放軍空軍分隊,赴埃及參與中埃「文明之鷹2025」空中聯合訓練;這也是中、埃二國首次組織聯訓,對兩軍推動務實合作深具意義。中國官媒更進一步說明,數架殲-10戰機已於19日飛抵瓦迪阿布里許(Wadi Abu Rish)空軍基地,並接著執行了首次升空訓練。

來自解放軍第18航空旅、第177航空旅的殲-10B/C戰鬥機(右)參與聯合行動,而埃及則駕駛Mig-29M/M2戰鬥機(左)配合。(圖片取自環球時報的X帳號)

中國《央視》與陸軍頻道亦發布動態畫面顯示,解放軍空軍部署了1架運-20U空中加油機、1架空警-500預警機,以及來自第18航空旅、第177航空旅的殲-10B/C戰鬥機,而埃及在此次演習中則駕駛Mig-29M/M2戰鬥機。

從這次演習的地緣政治因素與區域緊張加劇來看,美國作為主要安全夥伴的可靠性受到質疑,「文明之鷹2025」演習讓中國有機會接觸到美國在中東的一個重要盟友。圖為中國運-20在埃及起飛。(圖片取自環球時報的X帳號)

對此,軍聞網站《THE WARZONE》報導分析,這一切都發生在埃及欲購買殲-10C戰機,以及美國不再關注非洲的矛盾背景下。從這次演習的地緣政治因素與區域緊張加劇來看,美國作為主要安全夥伴的可靠性受到質疑,「文明之鷹2025」演習讓中國有機會接觸到美國在中東的一個重要盟友。而中國也藉銷售戰機,把握機會將影響勢力伸入北非地區。

對於掌管蘇伊世運河的埃及而言,這項布局將十分重要,其牽動了國際航運與政治局勢。報導指出,埃及目前處於兩難局勢,一方面希望繼續獲得美國的支持,另一方面則反對川普政府驅逐加薩居民的呼籲;但面對外援有可能大幅削減的風險,埃及政府可能會將中國視為美國慷慨援助及其附帶條件的替代選擇。

Chinese PLA AF Photo of J-10 fighters flying over Yanbu's King Fahd Port a few days ago, port where US Navy ships dock to take supplies for the aircraft carrier USS Truman https://t.co/NGMevvK7q3 pic.twitter.com/m17gGO30d7