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美軍E/A-18G罕見掛4枚AGM-88 要把胡塞防空壓制不要不要的

2025/04/22 12:40

據美國中央司令部（CENTCOM）發布的短片顯示，一架E/A-18G電戰機在攻擊行動中罕見一次掛載了4枚AGM-88飛彈，這可能凸顯了葉門日益增強的防空網，甚至是為了保護極為珍貴的B-2轟炸機。（圖片擷取自中央司令部的Ｘ影片）據美國中央司令部（CENTCOM）發布的短片顯示，一架E/A-18G電戰機在攻擊行動中罕見一次掛載了4枚AGM-88飛彈，這可能凸顯了葉門日益增強的防空網，甚至是為了保護極為珍貴的B-2轟炸機。（圖片擷取自中央司令部的Ｘ影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍杜魯門號航艦持續在紅海地區行動，而據美國中央司令部（CENTCOM）最新發布的社群短片顯示，一架E/A-18G電戰機在攻擊行動中罕見一次掛載了4枚AGM-88反輻射飛彈，這有別於常見的2枚搭配電戰莢艙配置，凸顯對葉門的作戰形態的改變，以及該地可能日益增強的防空網，甚至是為了保護極為珍貴的B-2轟炸機。

根據美國中央司令部昨（21）日在社群發布的最新影像顯示，一架隸屬第144電子攻擊中隊（VAQ-144, Main Battery）的EA-18G「咆哮者」電戰機，從杜魯門號航空母艦（USS CVN-75）上起飛，該機罕見掛載了4枚AGM-88反輻射飛彈，另搭配2枚AIM-120中程空對空飛彈與3具480加侖副油箱，展現其遠程壓制與自衛兼具的作戰能力。

這項特殊的改變，引發外界對其運用方式的關注，雖然對胡塞組織所使用的探測與導引雷達系統細節不明，但其地面防空能力已對美軍構成實質威脅，尤其是在MQ-9「死神」無人機的損失令美國痛心。《星條旗報》引述美國國防官員指出，自2023年10月以來，已有12架MQ-9無人機遭擊落。

而美國近期在該地投入極為昂貴的B-2匿蹤轟炸機作戰，以及持續動用價格不斐的遠距精準彈藥，為了保護這些資產，防空系統與雷達肯定是「眼中釘」。外界推測，美軍近期將特別針對胡塞掌握的各型雷達系統展開打擊，包括用於海上監控與引導反艦飛彈的岸基雷達，也進一步顯示胡塞防空網仍具高度威脅性。

目前暫時無法斷定這4枚飛彈是早期型號的AGM-88「哈姆」飛彈，還是最新版本的AGM-88E（AARGM）；後者相比前者的關鍵優勢在於，即使敵方雷達在被攻擊前關閉電磁波發射，甚至開始移動，AARGM仍能透過主動雷達波導引精準命中，大幅提升壓制與摧毀敵方防空系統的效果。

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