「貨櫃版垂發」MK70有望進軍東瀛 美商洛馬與日企初談合作空間

Mk70發射系統深具運用彈性，圖為美軍獨立級濱海戰鬥艦「薩凡納號」（LCS 28）2023年發射標六飛彈情形。（美軍DVIDS網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕外觀酷似貨櫃的美國Mk70模組化垂發系統可望進軍海外。軍聞網站《海軍新聞》報導，美商洛克希德．馬丁已與日本產業界初步接觸，研究Mk70垂發系統授權日本業者在地生產可行性。若此計畫成真，將擴充日本海上自衛隊艦艇的運用彈性，即使是非主力作戰艦艇，也可望具備遠程打擊能力。

美國、日本先進的水面作戰艦所搭載飛彈發射器，以Mk41等垂發系統為主，但須施以浩大工程安裝在艦艇艙間內。外觀酷似貨櫃的Mk70系統可說是Mk41系統模組化延伸，將艦載發射模組整合進40呎貨櫃之中，且內含四聯裝發射單元。更棒的是，這套系統不必侷限於艦體特定空間之內，而是可依照艦艇特性，更靈活地安裝於適當位置。

雖然洛馬與日本企業初步談判內容尚不明確，日本業者能否受益於這項合作案，也須端看日本自衛隊的態度。但《海軍新聞》（Naval News）21日報導，海上自衛隊對模組化垂發系統的興趣已逐漸浮上檯面，日本防衛省防衛裝備廳去年曾公開徵求「貨櫃式反艦飛彈系統」技術研究案，顯示日方已開始評估，如何擴大各式艦艇的作戰彈性。

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美國海軍自由級濱海戰鬥艦「楠塔基特號」（LCS 27）去年11月成軍時，展示Mk70貨櫃化發射模組。（擷自美國海軍官方影片）這篇報導提到，Mk70更具備「飛彈分散部署」的戰略價值，除了增加敵軍偵蒐與反制成本，也可與神盾艦等高價值作戰儎台緊密合作，甚至在神盾艦的火力發揚殆盡時助戰，強化艦隊的恆持作戰能力。

該報導指，Mk70是美國陸軍「泰風」（Typhon）系統、陸戰隊「長程火力計畫」的一環，且可發射「標準六型」飛彈、「戰斧」巡弋飛彈。而美國海軍無人艇、濱海戰鬥艦等也曾操作這款垂直發射系統發射飛彈，顯見其深具價值。

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