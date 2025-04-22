打擊共諜滲透氣焰 軍安總隊持續擴編丶增設「憲兵工作組」

針對共諜案出不窮，國防部長顧立雄在今年3月13日在立院委員會答詢時指出，國軍現已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。圖右為時任空軍司令部參謀長王德揚中將。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化偵辦共諜案能量，反制日益嚴重的滲透及洩密事件，國防部持續擴編軍事安全總隊，除了針對國防廠商加強安全查核丶在北中南設立查核組，專責對各地區廠商人員面訪及涉密廠商現地訪查與稽核工作，另為為強化安全查考效能，國防部已增編軍事安全總隊「憲兵工作組」，並配屬憲兵指揮部部協助執行肅諜清查、涉密人員安全調查等工作。

軍方人士今天指出，國軍部隊丶基層單位是共諜積極滲透的目標，以金錢丶情色利誘威脅國軍官兵為其所用，由於共諜案件數量增多，已威脅國家安全，軍安總隊因此再次再次擴編，比照在三軍司令部設立軍安總隊軍種「工作組」模式，在憲兵指揮部內設立「憲兵工作組」。

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他指出，軍安總隊是在1955年底就已成立，早期稱為「反情報總隊」，隸屬於政治作戰局，為政戰局直屬的特種業務單位，在國軍執行精實案後，2001年時軍種反情報隊遭到裁撤，反情報總隊隨後也改稱「軍事安全總隊」。但因為共諜案日益增加，軍安總隊在2013年底奉高層核定擴編，陸海空三軍恢復設立工作組（即各軍種的反情報隊），軍安總隊也增設「科學儀測小組」，專責國軍反情報線索清查作業，2020年並增設機動第6組。

今年3月，國防部長顧立雄在向立委說明反制共諜案的作為時指出，國軍現已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。

國防部在昨天對立法院外交國防委員會的報告中指出，中共對台軍事單位全面滲透，國防部將建立全員「接密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，通盤研擬涉密人員安全調查做法。法務部指出，除加強政府、國軍、高科技產業人員防密意識，也將加強偵辦團隊經驗傳承，以期建立穩定而有效的法律運作機制。

國防部說，經分析近期共諜態樣，中共利用五大管道含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，並透過退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫四大手法，全面對台軍事單位等進行滲透，企圖取得國家機密資訊，及在台發展共諜組織與內應網絡。

國防部指出，自2011年1月至2025年3月止，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。

為強化偵辦共諜案能量，反制日益嚴重的滲透及洩密事件，國防部持續擴編軍事安全總隊，並核定增編軍事安全總隊「憲兵工作組」。圖為位在北市丶外觀低調的軍事安全總隊。（資料照）

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