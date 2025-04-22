協同F-16戰機的天眼來了？ 神秘呼號「WELCOME」飛機現蹤烏克蘭

瑞典國防軍空軍的紳寶340（ASC 890）空中預警機。（北約盟軍空中司令部官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭空軍戰力在過去一年裡大幅提升，透過F-16A/B、幻象2000-5F戰機，有效強化其反制巡弋飛彈、對地深入打擊的能力；不過，烏國空軍去（2024）年8月以來也已折損2名F-16飛官，也讓瑞典即將援烏的2架空中預警機備受矚目。近日有開源情報顯示，烏國目前已接收首架「紳寶340」空中預警機，並已完成首次試飛。

知名飛航情報軟體「Flightradar24」昨（21）日晚間在官方社群發布一張稀奇的飛航圖，可見一架呼號（callsign）為「WELCOME」（歡迎）的神秘飛行器，在烏克蘭西部大城利沃夫（Lviv）上空飛行，留下不規則的航路軌跡。

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一架呼號為「WELCOME」的神秘飛行器，昨（21）日在烏克蘭利沃夫市上空飛行，被外界認為有高機率是瑞典首架援助的空中預警機在進行試飛。（Flightradar24官方X帳號）

儘管烏軍官方尚未對此證實，但諸如「Clash Report」、「烏克蘭獨立新聞社」（UNIAN），以及俄國「塔斯社」（TASS）等媒體均有報導，並推測是首架「紳寶340」空中預警機（Saab 340 AEW&C）進行的首次試飛。

瑞典去年5月首次軍援的2架「紳寶340」空中預警機，又名S100D「百眼巨人」（Argus），全長20.3公尺、巡航時速達300公里（約161.9節），升限2萬5千呎（7620公尺），機組人員3人，除具空中早期預警功能外，亦可做為指管中心使用。

值得一提的是，由於烏克蘭現有F-16A/B、幻象2000-5F戰機，未來可望與空中預警機透過Link 16戰術資料鏈進行情資整合，將有效提升戰場感知和人員生存能力。

「紳寶340」空中預警機未來可望透過Link 16戰術資料鏈，和烏克蘭空軍現有的F-16A/B、幻象2000-5F戰機整合情資，強化整體態勢感知。（瑞典國防軍官網）

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