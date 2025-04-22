自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

普廷態度軟化？首度表態願與「基輔政權」雙邊會談

2025/04/22 12:09

俄羅斯總統普廷表示願意談判，背後動機引揣測。（美聯社資料照）俄羅斯總統普廷表示願意談判，背後動機引揣測。（美聯社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷首度鬆口表示，願意與「基輔政權」展開雙邊會談，立場出現轉變。先前他堅持，唯有烏克蘭舉行大選、更換總統後才可能談判。對此，烏克蘭總統澤倫斯基回應指出，基輔已準備好就停止攻擊平民目標，進行任何形式的對話。

根據英國《衛報》21日報導，普廷在接受俄羅斯官媒訪問時強調，他對任何和平倡議都持正面態度，並希望基輔方面也能展現相同誠意。不過，普廷過去始終堅持，對話必須以烏克蘭完成總統選舉為前提，但在當前戒嚴狀態下，烏國依憲法無法舉行大選。

如今，雙方皆面臨美國川普政府的施壓。華府已警告，若無具體進展，可能不再積極介入斡旋。自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，雙方尚未恢復直接對話。

在戰場方面，儘管普廷單方面宣布東正教復活節期間停火30小時，俄軍仍未停止攻勢。烏南赫爾松地區本週一至少有3名平民喪命。澤倫斯基指控俄軍出動火砲、無人機與步兵多波次進攻，其中以東部頓內次克州波克羅夫斯克一帶戰況最為激烈。

外交方面，烏克蘭代表團預定週三抵達倫敦，與英國、法國及美國官員進行會談，延續上週在巴黎舉行的磋商，推動早日終結戰爭。澤倫斯基表示，此次倫敦會談的首要目標是「推動無條件停火」。然而，根據外洩消息指出，美國川普政府推動的「和平協議」內容過度偏向俄方，包括承認俄羅斯擁有克里米亞、否決烏克蘭加入北約（NATO）及將俄軍占領的札波羅熱核電廠劃為中立區。俄羅斯則仍堅持併吞領土與烏克蘭永久中立化等條件。

另一方面，匈牙利總理奧班在烏俄戰爭中持續對普廷示好，並多次阻擋歐盟對烏援助，讓布魯塞爾當局忍無可忍，正研擬援引《歐盟條約》第七條，也就是所謂的「核選項」，剝奪匈牙利在歐盟的投票權。匈牙利近年多次試圖杯葛歐盟對俄制裁及軍援烏克蘭的預算撥款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中