普廷態度軟化？首度表態願與「基輔政權」雙邊會談

俄羅斯總統普廷表示願意談判，背後動機引揣測。（美聯社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷首度鬆口表示，願意與「基輔政權」展開雙邊會談，立場出現轉變。先前他堅持，唯有烏克蘭舉行大選、更換總統後才可能談判。對此，烏克蘭總統澤倫斯基回應指出，基輔已準備好就停止攻擊平民目標，進行任何形式的對話。

根據英國《衛報》21日報導，普廷在接受俄羅斯官媒訪問時強調，他對任何和平倡議都持正面態度，並希望基輔方面也能展現相同誠意。不過，普廷過去始終堅持，對話必須以烏克蘭完成總統選舉為前提，但在當前戒嚴狀態下，烏國依憲法無法舉行大選。

如今，雙方皆面臨美國川普政府的施壓。華府已警告，若無具體進展，可能不再積極介入斡旋。自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，雙方尚未恢復直接對話。

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在戰場方面，儘管普廷單方面宣布東正教復活節期間停火30小時，俄軍仍未停止攻勢。烏南赫爾松地區本週一至少有3名平民喪命。澤倫斯基指控俄軍出動火砲、無人機與步兵多波次進攻，其中以東部頓內次克州波克羅夫斯克一帶戰況最為激烈。

外交方面，烏克蘭代表團預定週三抵達倫敦，與英國、法國及美國官員進行會談，延續上週在巴黎舉行的磋商，推動早日終結戰爭。澤倫斯基表示，此次倫敦會談的首要目標是「推動無條件停火」。然而，根據外洩消息指出，美國川普政府推動的「和平協議」內容過度偏向俄方，包括承認俄羅斯擁有克里米亞、否決烏克蘭加入北約（NATO）及將俄軍占領的札波羅熱核電廠劃為中立區。俄羅斯則仍堅持併吞領土與烏克蘭永久中立化等條件。

另一方面，匈牙利總理奧班在烏俄戰爭中持續對普廷示好，並多次阻擋歐盟對烏援助，讓布魯塞爾當局忍無可忍，正研擬援引《歐盟條約》第七條，也就是所謂的「核選項」，剝奪匈牙利在歐盟的投票權。匈牙利近年多次試圖杯葛歐盟對俄制裁及軍援烏克蘭的預算撥款。

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