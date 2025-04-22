中途島海戰沉沒美航艦「約克鎮」 最新調查竟在機庫驚見吉普車

近日美國國家海洋暨大氣總署在一次針對「約克鎮號」沉船的調查中，在機庫中竟然發現一輛保持相對完好的軍用吉普車。（圖擷自NOAA）

〔即時新聞／綜合報導〕二戰美軍航空母艦「約克鎮號」（USS Yorktown，CV-5）在1942年6月中途島海戰遭擊沉後，於1999年5月重新被發現，近日美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在一次針對「約克鎮號」沉船的調查中，在機庫中竟然發現一輛保持相對完好的軍用吉普車。

綜合外媒報導，近日美國國家海洋暨大氣總署展開為期數週的探索計畫，團隊將水中攝影機器人送入「約克鎮號」內部調查，結果在直播調查中意外在其機庫中發現一輛保持相對完好的軍用吉普車。

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由於沒有任何記錄有提到「約克鎮號」在前往參加中途島海戰時載有1台車，加上機庫空間非常珍貴，所以研究人員在機庫內發現這輛車時感到相當驚訝。

這輛新發現的車輛，其車體相對完整，包含喇叭形擋泥板、鍍鉻裝飾、敞篷車頂和後門上的備胎都還保存著，這是首度在這艘沈船中發現車輛；研究人員認為這輛車是1輛1940-41年產的福特汽車，至於為什麼航空母艦機庫內放著1輛汽車，推測可能是當時在艦上指揮的海軍少將弗萊契爾（Frank Fletcher）的旗艦車。

「約克鎮號」1942年5月的珊瑚海海戰中受損嚴重，原定需要90天大修，但是美軍在72小時火速維修後，讓「約克鎮號」趕及參與6月初的中途島海戰，並與「企業號」、「大黃蜂號」聯手在中途島擊沉4艘日軍航空母艦。

「約克鎮號」遭到日航艦「飛龍號」反擊重創，雖然一度搶救成功，但最後還是遭到日軍潛艦「伊168」用魚雷擊沉，艦上共有141人陣亡。

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