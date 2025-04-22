日援烏新利器！同意提供SAR衛星影像助烏情蒐

日本太空先驅研究所（iQPS）所研發的合成孔徑雷達（SAR）衛星原型，展示其上方的大型可展開式雷達天線。iQPS 將透過此類衛星向烏克蘭提供重要的SAR偵察影像。（圖翻攝自 iQPS 公開資料）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據專業情報媒體《情報在線》（Intelligence Online）報導，日本已同意向烏克蘭情報單位提供衛星影像支援。這項協議於上週正式簽署，談判自今年初展開。負責供應影像的是位於九州大學的日本太空先驅研究所（Institute for Q-shu Pioneers of Space, iQPS），其將提供透過合成孔徑雷達（SAR, Synthetic Aperture Radar）技術取得的衛星圖像。

SAR技術能全天候穿透雲層進行偵察，將大幅提升烏克蘭對地面動態的監測能力。雙方預計需二至三個月配置相關軟體，方可啟動影像傳輸。

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目前，iQPS研究所擁有五枚在軌衛星，並計畫於2026年底前發射新衛星，以進一步擴充偵察能量。這批衛星圖像將成為烏克蘭在當前衝突中的重要情報來源，為其提供關鍵的戰略優勢。

與此同時，烏克蘭正積極打造自主國防衛星能力。基輔當局宣布，自2026年起將與國際夥伴合作，開發以國防為導向的衛星系統。這項計畫包括建立太空態勢感知系統，並融入國家防禦基礎設施。烏克蘭目標在2030至2035年間，建成具備即時分析能力的完整衛星星系，同時參與更廣泛的國際安全合作。

此外，烏克蘭也透過國際協作強化太空實力。2022年10月，烏克蘭與捷克共和國簽署政治協議，啟動聯合防禦技術集群。其中一項核心計畫是開發軍民兩用衛星系統，包含專為烏克蘭武裝部隊設計的「龍」（Drak）衛星。此項目由捷克公司TRL Space主導，聯合布爾諾太空集群（Brno Space Cluster）及烏克蘭夥伴共同執行。這些努力顯示，烏克蘭正多管齊下，穩步提升太空領域的偵察與防禦能力。

烏克蘭自主研發的遙測衛星「Sich-2-1」正在無塵室進行整備作業。該衛星由烏克蘭南方設計局（Pivdenne Design Office）設計製造，代表烏克蘭自身的太空科技實力。（圖：烏克蘭南方設計局）

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