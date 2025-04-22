更近更快投入中東 阿聯獲授權在地生產「郊狼」反無人機系統

美國雷神公司已與阿伯聯合大公國的「塔瓦宗」理事會（Tawazun Council）簽署協議，開始在阿聯生產其「郊狼」反無人機攔截系統。（圖片擷取自RTX網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中東地區的無人機大戰日趨火熱，對於反無人機（C-UAS）的需求量也快速暴增，為了加快該區無人機的配發，美國近日最新授權了在阿聯生產雷神公司（RTX）的「郊狼」（Coyote）反無人機系統，提高了戰備能力和供應鏈彈性。

根據雷神公司今日最新發布的聲明表示，雷神公司已與阿伯聯合大公國的「塔瓦宗」理事會（Tawazun Council）簽署協議，開始在阿聯生產其「郊狼」反無人機攔截系統。該協議由雷神阿聯公司的常務董事哈德・米里（Fahad Al Mheiri）與「塔瓦宗」事務部門主管馬塔爾・羅邁希（Matar Al Romaithi）簽署，並在美國駐阿聯大使瑪蒂娜・史壯（Martina Strong）等人的見證下完成。

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「塔瓦宗」理事會是一個獨立於阿聯酋政府的國防工業機構，但與阿聯國家國防部和安全機構密切合作，致力於國防技術的研發和創新，並使國防安全的資金投資達到價值最大化。

雷神公司研製的「郊狼」反無人機系統已獲美軍實戰驗證，並被視為地面部隊對抗無人機威脅的關鍵裝備；「郊狼」反系列包含多種可發射型任務模組（Launchable Effects），可支援監偵、精準打擊、電子戰與通訊等多樣任務。透過在地化生產，將可加速訂單的交付時程，並強化阿聯與中東區域盟邦的部署彈性。

協議由雷神阿聯公司的常務董事哈德・米里與「塔瓦宗」事務部門主管馬塔爾・羅邁希簽署；透過在地化生產，將可加速訂單的交付時程，並強化阿聯與中東區域盟邦的部署彈性。（圖片擷取自RTX的X帳號）

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