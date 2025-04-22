關稅戰不只讓股票大跌、東西變貴 專家示警美韓軍事同盟恐動搖

駐韓美軍司令布朗森（左）上將與南韓參謀長聯席會議主席金明秀上將（右）合影。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普大打關稅戰，不僅衝擊供應鏈與金融市場，也可能影響美國與盟友間的安全承諾。根據美軍媒體《星條旗報》22日報導，南韓學者示警，在川普欲將南韓國防與貿易議題「同捆處理」構想下，假如美國在對南韓徵收10％基礎關稅後，貿然啟動美國駐軍費用談判，恐大幅削弱美國與同盟間的信用關係。



川普4月2日宣布對各國課徵個別對等關稅，當時計畫對南韓課徵25％關稅，但4月9日則突然喊「卡」，除了中國以外，多數未採報復手段的國家，個別對等關稅都暫緩90天實施，僅實施10％的基礎關稅，多國已派代表意圖與美國談判。

川普4月8日在真實社群（Truth Social）發文宣稱，他已與南韓代理總統韓悳洙進行一次非常愉悅的通話，不僅談到貿易、關稅與南韓投資美國事宜，也提到了韓、美軍事議題。不過，由於前南韓總統尹錫悅去年12月戒嚴未果，引發政治動盪，《星條旗報》引述南韓學者意見稱，美方若執意在南韓政局未明之際重啟談判，時機顯然不恰當。

美國總統川普宣布對等關稅，引發全球金融市場與供應鏈動盪。（歐新社檔案照）首爾大學國際關係學系教授黃智煥（Hwang Ji Hwan）分析，川普政治操作難以落實，因為韓、美雙方關係因關稅問題而緊繃，且主責談判的貿易官員與國防議題無直接關聯，若在此背景下討論軍費，反而會讓同盟關係出現裂痕。

慶南大學遠東研究所學者李炳喆（Byong-Chul Lee）表示，川普政府若把軍事費用與貿易同捆談判，恐怕陷入韓美雙方各說各話的對峙情境，假如雙方都只關注自身利益，對兩國政府都是政治與外交上的負擔。

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《星條旗報》報導陳述，南韓現行的「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（SMA），是二國2021年於前美國總統拜登任內定案，南韓自2026年起，每年須負擔12億美元（約新台幣389億元）軍費，較原版協議多2億美元（約新台幣65億元）。川普第一任期時，曾要求南韓將軍費分擔金額增至50億美元（約新台幣1622億元），引發南韓強烈反彈而未果。

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