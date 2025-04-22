比ATACMS更致命？烏克蘭「游隼」飛彈性能優越 俄急打擊因應

烏克蘭「游隼」（Sapsan/Hrim-2）戰術飛彈系統，攝於2018年基輔獨立日閱兵預演。 （法新社資料照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部19日首度公開承認，烏克蘭自主研發的「游隼」（Sapsan，亦稱Grom-2）短程彈道飛彈已構成日益增長的威脅，並宣稱已成功打擊其測試場與掩護的防空系統。此舉間接證實，這款烏克蘭國產武器已對俄軍形成實質挑戰。

據印度媒體《歐亞時報》報導，俄國防部聲稱動用精確武器與無人機，摧毀了「游隼」測試場及挪威製「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）。

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由烏克蘭南方設計局等機構研發的「游隼」，是一款單節固體燃料飛彈，可載500公斤彈頭，射程估計達50至500公里，甚至可能更遠。其設計旨在取代日益稀缺、已停產的美國援烏陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

「游隼」計畫始於2006年，目標是替換蘇聯時期舊款飛彈，但曾因資金問題延宕，至2014年俄烏衝突後才加速推進。為符合國際管制，「游隼」的出口版本（獲沙國資助）射程受限。其關鍵優勢在於採用「航空彈道」飛行路徑，可中途變軌以規避俄S-300/S-400等防空系統，據稱精準度（CEP約20公尺）優於俄製伊斯坎德（Iskande）飛彈，且體積更輕巧。

儘管俄軍自入侵以來多次空襲其生產設施，烏克蘭仍持續開發。俄國防部宣稱，烏軍自2023年春季起已多次使用「游隼」攻擊俄佔區（尤其克里米亞），俄方曾數次宣稱攔截，隨後報導一度中斷，顯示可能因技術問題或俄方打擊而暫停部署。

然而，烏克蘭總統澤倫斯基去年11月宣布已生產首批百枚國產彈道飛彈（普遍認為即「游隼」），標誌其達到可作戰部署的成熟階段。此後不久，俄軍便報告了打擊「游隼」發射車的行動，進一步證實其已投入實戰。

分析指出，「游隼」賦予烏克蘭獨立的遠程打擊能力，降低對西方軍援依賴。與外國系統不同，「游隼」可持續升級，適應俄軍反制措施。若大規模部署，其威脅或甚於ATACMS，因目標選擇不受美國限制，這點顯然令俄方高度關切。

不過，「游隼」的量產部署仍面臨挑戰，尤其可能依賴西方關鍵零組件。若烏克蘭無法在有利條件下與俄和談（尤其面臨可能的川普政府壓力），零組件來源恐中斷。此外，精確打擊亦需西方情報偵察（ISR）支援。因此，無論使用何種飛彈，華府仍掌握相當戰略籌碼，但對克里姆林宮而言，單純寄望美國政策轉向，無疑是高風險的賭注。

烏克蘭「游隼」（Sapsan/Grom-2）戰術飛彈的展示模型。（圖取自Telegram）



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