我無人機產業聯盟廠商家數成長4倍 外媒揭後續將與日、印加強合作

國軍2024年投入春節加強戰備操演的的海軍陸戰隊紅雀二型無人機。（記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕因應全球「去紅供應鏈」趨勢，漢翔航太董事長胡開宏去年率領國內眾無人機廠商，成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，共組國家隊搶攻海外市場。聯盟成立之初約50家業者參與，去年11月底本報專訪時已突破百餘家；近日有外媒報導指出，該聯盟經過八個月奔走，目前參與規模已超過200家，是成立初期的四倍以上。

《航空周刊》（Aviation Week）17日報導，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）理事長胡開宏指出，該聯盟規模從去年9月成立的50間廠商，成長到今日突破200家的規模；除經緯航太、雷虎等指標企業，也不乏大量的無人機零組件供應商。隨著規模擴張，我國無人機產業正從中國競業「加速脫鉤」（decoupling），鎖定全球的「非紅供應鏈」（non-red supply chain）市場。

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圖為今（2025）年2月遠赴德國XPONENTIAL無人機展開設台灣館的台灣無人機產業聯盟。（漢翔工業官方Facebook）

胡開宏說，我國作為無人機產業後進者，深知打破中國廠商獨大格局的挑戰。因此，對於無人機產業聯盟的每間廠商而言，明確的產地標籤是基本要求，憑藉國內的先進技術和製造能力，爭取有意汰換中製品國家的合作機會。該聯盟八個月來已陸續和愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等東歐國家簽署協議，這些國家曾在烏克蘭戰場中提供援助，並對威權主義有所戒心。

退役空軍中將，現為漢翔工業董座，同時也是無人機產業聯盟理事長的胡開宏。（記者劉宇捷）

此外，該聯盟也計畫加強與日本、印度等印太友盟的合作關係。前者曾宣布今（2025）年財年起要擴大向印太盟友供應無人機；後者則考量資安因素，放棄採購400架含有中國製零件的軍規無人機訂單。

報導進一步指出，即便該聯盟體系日益完備，但胡開宏認為，若中國在關稅貿易戰中將其壟斷的稀土、關鍵礦產輸出作為貿易武器（weaponized its control），恐成我國無人機產業成長的重大風險。

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